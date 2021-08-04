Окремі ресурси запрацювали для Харкова, Миколаєва та Одеси. Національний проєкт "Дія.Бізнес" спрямований на побудову повноцінної, ефективної та дієвої екосистеми для розвитку малого та середнього бізнесу в Україні.

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Чим корисні нові вебсайти

На новостворених ресурсах можна знайти інформацію про:

події для підприємців;

оренду залів та приміщень;

мерч-продукцію;

безкоштовні консультації;

pop-up локації тощо.

На основному порталі "Дія.Бізнес" також діють онлайн-консультації, безкоштовні школи та зібрані шаблони документів для підприємців. Тут постійно оновлюється інформація про корисні сервіси та програми підтримки бізнесу, історії успіху та мапи пунктів підтримки підприємств по регіонах.

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Офлайн-складова проєкту

Офлайн-складова проєкту передбачає сучасні, комфортні та прогресивні центри підтримки, у яких малий та середній бізнес може отримати очні консультації, відвідати різноманітні тематичні події, навчитись шукати партнерів та інвесторів, протестувати власний продукт на спеціальній pop-up локації ще до виходу на ринок тощо.

До слова, загалом у 2021 році планують відкрити від 7 до 14 нових центрів підтримки підприємців, зокрема в Ужгороді, Бучі, Кременчуці, Кривому Розі та Тернополі.