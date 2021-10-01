Безконтактна подяка: 5 зручних сервісів для чайових онлайн

Згідно зі стратегією Нацбанку, Україна рухається до безготівкової економіки. Наразі 90% усіх операцій з картками у державі – безготівкові, і навіть чайові переходять в онлайн.

Зокрема, протягом минулого літа українці залишили "на чай" понад 3,3 мільйона гривень через спеціальні сервіси від "Приватбанку" – для фінансової установи це був рекорд. Які ще можливості онлайн-чайових існують на вітчизняному ринку і чим підключення подібних сервісів вигідне для власників бізнесу – далі у матеріалі.

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Сервіс розроблений Monobank спеціально для ресторанів. Клієнт заходить у додаток банку, "трясе" телефоном, обирає ресторан та оплачує рахунок, до суми якого може додати і чайові.

Підключення відбувається шляхом встановлення плагіну Monobank у систему авторизації закладу. У власника з'являється електронний кабінет, де він може слідкувати за продажами, бачити звіти та налаштовувати систему збору чайових.

Вартість: 2% від суми кожного рахунку.

Раніше сервіс працював лише для зворотнього зв'язку. Відвідувачі закладів могли сканувати QR-код та залишати відгук, який бачив винятково власник закладу. Зараз розробка дозволяє офіціантам, барменам, кур'єрам, працівникам АЗС тощо отримувати чайові на банківські рахунки будь-яких фінансових установ України.

У працівників закладів є персональні QR-коди для отримання безготівкових чайових, а у власника – кабінет з усіма транзакціями та відгуками відвідувачів.

Вартість: для всіх клієнтів Experienza – підключення безкоштовне. Комісія з чайових становить від 3 до 6% за кожну транзакцію, залежно від швидкості отримання коштів.

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Ще один сервіс, який працює за допомогою QR-кодів. Кошти зараховують на прив'язану картку одразу – на загальний рахунок або кожному працівнику окремо. Власники закладів можуть відслідковувати платежі у персональному кабінеті.

Вартість: 5% з кожної транзакції.

Чайові через QR-код / Фото Touchcard

Сервіс популярний тим, що розробляє електронні меню для ресторанів, але також пропонує приймати чайові через QR. Працює подібно до попередніх.

Вартість: безкоштовне підключення, 2,7% комісії з кожного платежу.

Сервіс створює інтернет-сторінку для платежів, за допомогою якої клієнт може залишати чайові. Сторінку можна стилізувати: додати логотип або фото закладу, обрати колірну гаму, вказати платіжні методи та номер картки, на яку надходитимуть кошти.

Сторінки можна персоналізувати / Фото WayForPay.Tips

Можна створити окремі сторінки для кожного працівника або ж одну для всього персоналу. Клієнт залишає чайові, ставить оцінку закладу та обслуговуванню, пише відгук – все це може побачити власник у меню статистики.

Вартість: 3% комісії від суми чайових.