Без статі, віку і раси у вакансії: за що тепер штрафуватимуть роботодавців

В Україні з 8 січня набув чинності закон, що забороняє роботодавцям вказувати у своїх вакансіях бажаний вік кандидата на посаду, стать, расу, колір шкіри тощо.

Про це йдеться у змінах до закону "Про рекламу" щодо протидії дискримінації за ознакою статі. Відтепер за недотримання таких норм роботодавцям загрожує штраф у розмірі 10 мінімальних зарплат (нині – 65 тисяч гривень).

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Деталі нового закону

Заборона дискримінації у рекламі про вакансії в Україні діє ще з 1996 року. Однак лише відтепер за недотримання вимог порушників каратимуть фінансово. За законом, роботодавці не мають права:

вказувати вік кандидатів;

пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам;

заявляти про можливе працевлаштування представників лише певної раси чи кольору шкіри.

Крім того, заборонено вказувати бажане соціальне походження кандидата, його майновий стан, місце проживання тощо.

Штрафуватиме порушників Державна служба з питань праці. Роботодавці, що не дотримуватимуться вимог закону, повинні будуть сплатити накладений штраф протягом 15 календарних днів з дня вручення документа від Держпраці. Якщо порушник відмовиться його сплачувати, гроші можуть стягнути через суд.