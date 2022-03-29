Компанія остаточно вийшла з ринку агресора. І вже 30 березня жоден магазин цих брендів не відчиниться у Росії.
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Ще на початку березня компанія LPP частково припинила роботу в Росії:
- припинила інвестиції у свої бренди;
- припинила поставки комерційних товарів;
- закрила інтернет-продажі всіх своїх брендів.
Та цих кроків було недостатньо. Кожна компанія, яка навіть частково працює у Росії, заробляє рублі вкриті українською кров'ю. Адже продовжувати працювати в Росії – це продовжувати сплачувати податки, за які Росія запускає ракети по мирних українських містах.
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На російський ринок припадало 20% всього обороту компанії LPP. Тим часом Україна приносить приблизно 6% всього доходу.
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