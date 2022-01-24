Без раси, релігії і сексуальної орієнтації: Європарламент обмежить критерії таргетованої реклами

Європарламент більшістю голосів затвердив законопроєкт, що обмежить використання персональних даних для відображення таргетованої реклами. Ініціативу підтримали 530 парламентарів.

Поправки, прийняті у межах Акту про цифрові послуги (DSA), заборонять таким компаніям, як Google, Meta і Amazon, використовувати деякі критерії для відображення таргетованої реклами. Зокрема, не можна буде залучати персональну інформацію користувачів про їхні стан здоров'я, релігійні переконання, расу або сексуальну орієнтацію.

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Що зміниться

Очікується, що користувачі зможуть легко відмовлятись від відслідковування персональної інформації і навіть матимуть право вимагати компенсацію, якщо платформи техгігантів продовжать пропонувати їм рекламу, котра базується на заборонених критеріях.

Таргетована реклама – це вид онлайн-реклами, у якому використовуються методи і налаштування пошуку цільової аудиторії відповідно до заданих параметрів (характеристик або інтересів) людей, які потенційно можуть зацікавитись рекламованим товаром або послугою.

Проєкт закону містить у собі й дві додаткові заборони:

на "темні шаблони" – механізми, які таємно збирають інформацію про користувачів;

на таргетовану рекламу для неповнолітніх.

Компанії, що порушуватимуть такі правила, можуть отримати штраф у розмірі до 6% від їхнього глобального виторгу.

Додамо, що зміни почнуть діяти з 2023 року. Погодження закону з Єврокомісією і країнами-учасницями Європейського Союзу розпочнеться 31 січня 2022 року.