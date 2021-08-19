Бернар Арно втратив 20 мільярдів доларів за день: хто тепер найбагатший у світі

Кілька тижнів поспіль очолював рейтинг найбагатших бізнесменів світу французький мультимільярдер Бернар Арно. Проте статки власника компанії LVMH, яка є найбільшим у світі виробником предметів розкоші, за кілька днів зменшились на десятки мільярдів доларів.

У першому півріччі 2021 року чистий прибуток Moët Hennessy – Louis Vuitton (LVMH) зріс до 5,3 мільярда євро – майже удесятеро перевершивши показники першого півріччя 2020 року. А Бернар Арно очолив рейтинг Forbes зі статками, які перевищували 200 мільярдів доларів.

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Різке падіння акцій LVMH

Проте за останні сім днів акції LVMH різко знецінились – із показника 714 євро за акцію 13 серпня, до 615 євро 19 серпня 2021 року. Зниження вартості акцій було поступовим до 18 серпня, коли наприкінці торгів їх ціна раптово впала на майже 40 євро.

Акції LVMH різко знецінились / Інфографіка Yahoo

Таке відчутне падіння вартості акцій LVMH – більш ніж на 100 євро – за такий короткий проміжок часу, не могло не мати наслідків для Бернара Арно, як найбільшого бенефіціара бізнесу Moët Hennessy – Louis Vuitton.

За даними Forbes статки французького мільярдера скоротились на понад 20 мільярдів доларів. А за останні дні у відсотковому показнику він втратив близько 11% статків.

Джефф Безос та Ілон Маск знову лідери

Такі невтішні для Бернара Арно новини зумовили глобальні перестановки на вершині рейтингу Forbes. Падіння вартості акцій LVMH не лише позбавило французького мільярдера звання найбагатшого у світі бізнесмена, а й навіть скинуло його на третю сходинку рейтингу.

Джефф​ Безос та Ілон Маск знову лідери рейтингу Forbes / Інфографіка Forbes

На сьогодні, вчергове очолив рейтинг засновник та власник Amazon Джефф Безос зі статками у 185,9 мільярда доларів. А на другу сходинку рейтингу піднявся засновник Tesla та SpaceX – Ілон Маск, статки якого оцінюють у 180,5 мільярдів доларів.

Чи стане Ілон Маск першим у рейтингу

Однак враховуючи тенденцію останніх днів, коли статки Джеффа Безоса скоротились на 2,1 мільярда, а Ілон Маск збагатився на 5,2 мільярда доларів, видається можливим, що невдовзі може відбутись чергова перестановка на вершині рейтингу Forbes.

Адже гандикап Джеффа Безоса перед Ілоном Маском на сьогодні складає лише 5,4 мільярда доларів.

Тим більше, що в альтернативному рейтингу мільярдерів від Bloomberg засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск вже посідає першу сходинку та вважається найбагатшою людиною світу