Найбільше в історії компанії: у березні Uber зафіксувала рекордну кількість клієнтів

Кількість замовлень послуг Uber у березні 2021 року була найвищою в історії компанії. Все через те, що більшість країн вже починають перемагати пандемію COVID-19. Карантинні обмеження послаблюють, а люди частіше подорожують.

У понеділок Uber оприлюднив рекордні бронювання за березень 2021 року, що спричинене пожвавленням подорожей, оскільки обмеження пандемії у всьому світі повільно починають відходити.

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У 2020 році Uber втратила майже 6,8 мільярда доларів. Водночас вже у 2021 році кожного місяця попит зростає. Відтак, у березні 2021 року кількість замовлень зросла на 9% у порівнянні з попереднім місяцем – лютим. У компанії зазначили, що досягли найвищого рівня в історії компанії.

Uber вважає, що до кінця 2021 року може вийти на прибутковий рівень за показником скоригованої основи EBITDA.

Дуже великий попит зафіксували у США, пов'язують це з високими темпами вакцинації.

Оскільки рівень вакцинації зростає в Сполучених Штатах, ми спостерігаємо, що споживчий попит на мобільність відновлюється швидше, ніж наявність водіїв,

– зазначили у компанії.

Акції Uber подорожчали після новини про рекордний попит, піднявшись на 4%.

Дефіцит водіїв

Потреба у послугах приватних поїздок також створює потенційний дефіцит водіїв.

Компанія Uber оголосила, що планує витратити 250 мільйонів доларів на заохочення та гарантії для водіїв. Цей крок є частиною зусиль, щоб повернути більше водіїв до роботи через нестачу, спричинену пандемією COVID-19.

У 2020 році багато водіїв перестали їздити, оскільки вони не могли розраховувати на отримання достатньої кількості поїздок, щоб зробити це вартим свого часу,

– зауважив керівник бізнесу у США та Канаді Денніс Сінеллі.

Він додав, що у 2021 році більше людей просять поїздки, ніж є водіїв, які можуть надати ці послуги.