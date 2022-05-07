Популярне пиво "Чернігівське" виробляла бельгійська Anheuser-Busch InBev (AB InBev). Через війну, яку розв’язала Росія, компанія призупинила його виробництво на трьох пивоварнях в Україні.

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Тепер "Чернігівське" варитимуть в Бельгії

Виробництво "Чернігівського" вдалося відновити. У п’ятницю, 6 травня, посол України в Бельгії Олег Мамшур відвідав завод Anheuser-Busch InBev у Левені, де побачив, як пляшки цього пива сходять з конвеєра.

У компанії наголошують, що увесь прибуток з "Чернігівського" піде на гуманітарну допомогу для України.

За словами Мамшура, відновлення виробництва цього пива можна вважати "символічним". Адже люди, що вживають "Чернігівське" будуть думати конкретно про Чернігів, на який напали російські окупанти й не змогли здолати місцевий опір.

Додамо, нещодавно російська ракета влучила у склад компанії GoodWine на Київщині. Будівля розташована у селі Стоянка, що в Бучанському районі. В результаті влучання склад повністю зруйнований: на території завбільшки в 10 тисяч квадратних метрів зберігалися різні види алкоголю (вино, пиво, міцні напої), харчові продукти, безалкогольні напої та воду. Також там були предмети декору, аксесуари для дому тощо.

Компанія зазнала серйозних збитків. За попередніми даними, там було близько 1,6 мільйона пляшок вина. Серед них – 15 тисяч колекційних. В GoodWine загалом оцінюють збитки від війни на суму в 15 мільйонів євро. Зараз вони працюють над складською логістикою на власних об'єктах.

Варто додати, що популярний український сервіс таксі Uklon призупинив свою роботу в Херсоні та області з 1 травня. У компаній пояснили, що це тимчасове й вимушене рішення. Відповідне повідомлення клієнти фірми отримали в регіоні.

Крім того, міжнародні компанії продовжують відмовлятися співпрацювати з Росією. Так, найбільше японська нафтопереробна компанія не буде закуповувати енергоресурс в окупантів, доки вони не припинять війну в Україні.

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