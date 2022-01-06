Закон отримав назву right to disconnect ("право на від'єднання"). Хоча штрафні санкції за невиконання поки стосуватимуться лише державних підприємств, влада країни наполегливо рекомендує приватним компаніям також запровадити подібні правила.

Читайте також Досвідчені розробники чи початківці: засновник стартапу Preply порадив, кого наймати

Новий закон у Бельгії

У поясненні до закону мовиться, що з працівниками можна буде зв'язуватись у неробочі години лише у виняткових та непередбачуваних обставинах, які потребують нагального втручання і не можуть бути відкладені до наступного робочого дня. При цьому, якщо працівник вирішить не відповісти, керівництво не має права жодним чином "цькувати" його.

На думку влади, такі обмеження для керівництва держкомпаній дозволять уникнути надлишкового стресу та вигорання на робочому місці.

Таке рішення є надважливим, адже законодавчо забезпечує "право на від'єднання" для понад 65 тисяч працівників держкомпаній,

– зазначає президент бельгійського профсоюзу FGTB-ABVV Тьєррі Бодсон.

До слова, все більше європейських країн законодавчо закріплюють "право на від'єднання". При цьому велика кількість працівників, що виконують роботу дистанційно через COVID-19, лише прискорює подібні процеси.

Так, нещодавно Португалія прийняла подібний закон у межах широкого пакету законодавчих ініціатив з метою покращення умов праці. Франція, своєю чергою, впровадила "право на від'єднання" ще у 2016 році.

Корисні фізичні вправи для тих, хто працює в офісі: дивіться відео