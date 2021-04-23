Байден проти мільярдерів: податок для багатих у США збільшать вдвічі

Президент Джо Байден запропонує майже вдвічі збільшити ставку податку на прибуток мільйонерів до 39,6%. Так президент сподівається розв'язати проблему нерівності, спрямувавши гроші на потреби людей з низькими доходами.

Підвищення податків дозволить виділити близько 1 трильйона доларів на підтримку американських сімей. Зокрема на:

догляд за дітьми;

загальну шкільну освіту;

оплачувану відпустку для працівників.

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Новий план Байдена – це частина загального радикального перегляду податкової системи США, де з багатих американців та великих корпорацій стягуватимуть вищі податки.

Який податок можуть ввести у США

Податок на приріст інвестиційного капіталу майже подвоїться: з 20% до 39,6%. Це стосується американців, які заробляють понад 1 мільйон доларів.

Таким чином загальна ставка податку на приріст капіталу, що містить і 3,8% чистого інвестиційного податку для фізичних осіб з доходом від 200 тисяч доларів, складе для найбагатших американців 43,4%.

Якщо пропозицію Байдена приймуть, то це стане найбільшим підвищенням податків з 1913 року. Відзначимо, що податок на приріст капіталу платить близько 1% американців.

Очікують, що всі деталі пропозиції президент розповість під час виступу в конгресі 28 квітня.

Наслідки підвищення податків

За словами, Дженніфер Псакі з адміністрації Байдена, у Білому домі не очікують негативного впливу такого підвищення податків на інвестиції в США.

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Фондовий ринок вже відреагував на новини про можливе підвищення податків: