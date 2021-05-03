Barbie показала свій наймасштабніший рекламний ролик за останні 5 років: щемливе відео

Нова рекламна кампанія має на меті показати, як гра з ляльками може розвинути у дітей емпатію та щедрість. Зараз ляльки просто "вилітають" з полиць, адже продажі Barbie зросли на 87% у порівнянні з 2020 роком.

Саме через це Mattel запустив свою найбільшу рекламну кампанію за останні 5 років – щоб не відставати. Слоган – "Лялька може допомогти змінити світ".

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У хвилинному рекламному ролику показано, як діти втілюють низку сценаріїв зі своїми ляльками. Наприклад, читають їм, заправляють ліжко чи готують на іграшковій кухні.

Ролик базується на дослідженні

Реклама заснована на результатах дослідження Кардіффського університету, проведеного в жовтні 2020 року на замовлення Barbie. Згідно з результатом, гра в ляльки може допомогти дітям розвинути позитивні соціальні риси, такі як емпатія та щедрість.

Mattel заявив, що нова кампанія є найбільшою з 2015 року.

10 років поспіль Barbie фіксували спад продажів. У 2021 році все кардинально змінилось – ляльки стали популярнішими, а тому продажі зросли. Зараз мета компанії – втримати цю планку та рости далі.

Компанія заявила, що вдвічі збільшує витрати Barbie на рекламу в 2021 році.

Реклама ляльок Barbie 2021: дивіться відео

Реклама орієнтована на батьків та педагогів

У компанії розповіли, що реклама орієнтована на батьків та вихователів, щоб підкреслити переваги розвитку ігор з їх іграшками.

"Ми знаємо, що батьки не охоче асоціюють гру в ляльки з такими ж відчутними перевагами у розвитку, які вони могли б пов'язати з конкурентами STEM. Ми хотіли висвітлити дослідження, підкреслюючи, як Barbie надихає дітей на те, ким вони хочуть бути", – сказала глобальний керівник Barbie and Dolls у Mattel Ліза Макнайт.

Реклама з'явиться в ефірі телевізійних, трансляційних та соціальних каналів та буде перекладена 12 іншими мовами світу.