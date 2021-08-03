Барак Обама зайнявся бізнесом в Африці: куди вклав кошти експрезидент США

Колишній президент США Барак Обама став міноритарним акціонером африканського бізнесу Національної баскетбольної асоціації – NBA. Перший в історії чорношкірий очільник США приєднався до баскетбольного бізнесу як стратегічний партнер.

NBA запустила свій африканський бізнес, який контролює Баскетбольну Лігу Африки, в травні цього року. Комісар NBA Адам Сільвер заявив, що його вартість оцінюється майже в 1 мільярд доларів.

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Чому Барак Обама обрав інвестиції в африканський баскетбол

NBA завжди була відмінним послом Сполучених Штатів, використовуючи гру для створення значно глибших зв'язків по всьому світу. А в Африці баскетбол здатний сприяти рівності та розширенню прав і можливостей на всьому континенті,

– йдеться в заяві Обами.

Експрезидент США також наголошує на тому, що він впевнений у тому, що інвестуючи у суспільство, просуваючи гендерну рівність і прищеплюючи любов до гри в баскетбол, NBA Africa може змінити на краще життя багатьох молодих людей Африки.

Суму інвестицій не розкривають

NBA не розкрила умови участі Обами у цьому бізнесі. У баскетбольній лізі заявили, що Обама буде використовувати свою частку в NBA Africa для фінансування молодіжних і лідерських програм Фонду Обами по всій Африці.

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Ми сподіваємося на співпрацю з президентом Обамою і нашими стратегічними інвесторами, щоб використовувати баскетбол як двигун економічного зростання на континенті і як платформу для поліпшення здоров'я і благополуччя одного з наймолодшого населення у світі, яке зростає стрімкими темпами,

– сказав генеральний директор NBA Africa Віктор Вільямс

Хто ще інвестував у NBA Africa

Колишні гравці NBA Луол Денг, який народився в Південному Судані, і Джоакім Ноа, який має зв'язки з Камеруном, також є інвесторами NBA Africa. Також, за даним ЗМІ, серед інвесторів африканського бізнесу NBA є кілька інших легенд американського баскетболу, які мають зв'язки з африканським континентом.

Комісіонер NBA Адам Сільвер і головний операційний директор NBA Марк Татум входять до ради директорів NBA Africa.

Логотип Баскетбольної Ліги Африки/ Фото NBA

Окрім зірок NBA та колишнього президента США Барака Обами, інвестували кошти в африканський баскетбол нігерійська промислова група Yinka Folawiyo Group і інвестиційна компанія Helios Fairfax Partners Corporation.

Для чого NBA африканський бізнес

Африканська ліга це один зі способів, за допомогою якого NBA може шукати й розвивати таланти з Африки. Крім того, партнери NBA, наприклад, компанії, що займаються спортивними ставками, можуть тестувати тут нові технології.

На сьогодні у Баскетбольній Лізі Африки беруть участь 12 команд, а ігри ліги транслюються у 215 країнах.

Генеральний директор NBA у своїй заяві нещодавно підтвердив, що у ліги, яка вже оцінюється у майже мільярд доларів, дуже амбітні плани на зростання у найближчому майбутньому.