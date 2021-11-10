Від початку місяця киянам без COVID-документів заборонили користуватись громадським транспортом, відвідувати заклади та непродуктові магазини. Яким чином це вплинуло на місцевий бізнес – далі у матеріалі.

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Транспортні компанії

Деякі транспортні компанії відчули на собі вплив нової хвилі COVID-19 ще 21 жовтня – громадян без сертифіката вакцинації або негативного тесту в областях жовтого та вищих рівнів епідеміологічної небезпеки заборонили перевозити у громадському транспорті.

За словами голови Всеукраїнського об'єднання пасажирських перевезень Ігоря Житинського, у легальних перевізників залишилось всього 25 – 30% рейсів від кількості, яка передувала 21 жовтня.

Потроху банкрутуємо та вимираємо. Невдовзі ринку автобусних транспортних послуг не буде як такого – щонайменше 30 – 40% ринку локдаун знищить,

– прогнозує Ігор Житинський.

Наразі перевізники намагаються продати власний бізнес, щоб отримати хоч якісь гроші. Голова об'єднання зазначає, що у вітчизняній історії транспортні активи ще ніколи так дешево не коштували.

Справи – дуже погані! Пасажиропотік впав вдвічі – тричі, і робота на більшості маршрутів стає збитковою для перевізників,

– наголосив голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко.

Ресторани

Перший день локдауну був найважчим для ресторанів – за словами директорки аналітичного центру "Ресторани України" Ольги Насонової, відвідуваність закладів тоді впала на 50 – 60%. Подібну цифру озвучує й президент Української ресторанної асоціації Сергій Трахачов.

Продажі в залі впали на понад 60%. Доставка зросла, але далеко не компенсувала падіння замовлень всередині закладу. Зали стоять порожні, і ми не маємо аргументів попросити знижку в орендодавця,

– розповідає власник мережі піцерій MamaMia Олексій Тюрін.

За оцінкою Ольги Насонової, найбільших втрат зазнали нові заклади, ті, хто не орієнтований на послуги доставки (зокрема, бари), і заклади широкого профілю. Також втрат зазнали бізнес-заклади, чиїх клієнтів перевели на дистанційну роботу.

ТРЦ

У торговельних центрах червоної зони, у тому числі у Києві, відвідуваність впала на 30%, – коментує директорка компанії UTG Євгенія Локтіонова. Експертка розвивала ТРЦ Ocean Plaza, Lavina Mall та Blockbuster Mall. Водночас, за словами Євгенії, зріс середній чек – купівлі клієнтів стали більш цільовими.

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Коли чекати відновлення

Після шокових перших днів локдауну кількість людей у ресторанах уже поступово почала відновлюватись. Протягом тижня, за словами Сергія Трахачова, ситуація може стабілізуватись. Проте стан погіршиться, якщо держава почне перевіряти наявність COVID-документів не тільки у персоналу, але й у відвідувачів.

Враховуючи темпи вакцинації, кількість відвідувачів ТРЦ зможе відновитись через кілька тижнів.