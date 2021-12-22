Багатії стали ще багатшими: як змінились статки мільярдерів протягом року

Рік, що минає, був насиченим подіями і доволі нестабільним для всіх галузей бізнесу. Разом з тим неймовірній кількості стартапів вдалось стати єдинорогами, а найбагатші підприємці суттєво примножили свої статки.

Сумарна оцінка активів лише першої десятки рейтингу мільярдерів Forbes цьогоріч перетнула позначку в 1 трильйон 430 мільярдів доларів. Бізнес 24 підбиває підсумки 2021 року і розповідає, як змінились статки найбагатших людей світу за цей час.

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1. Ілон Маск

Цьогоріч Ілон Маск впевнено закріпив звання найбагатшої людини світу після того, як у вересні обігнав минулорічного лідера рейтингу Джеффа Безоса. Статки засновника Tesla та SpaceX нині оцінюють у 236,8 мільярда доларів проти 167 мільярдів у грудні 2020 року. Нещодавно одразу два світові видання оголосили Ілона Маска "людиною року" – Times і Financial Times.

Проте 2021 рік не минув для мільярдера без неприємностей:

Разом з тим бізнес Ілона Маска не втрачає обертів. Мільярдер готується до запуску заводу з виробництва електромобілів Tesla поблизу Берліна та збільшує потужності на китайському ринку, а SpaceX активно співпрацює з NASA над кількома космічними проєктами.

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Крім того, цьогоріч Ілон Маск першим в історії перетнув позначку у 300 мільярдів доларів і за версією Forbes став найбагатшою людиною в історії людства. SpaceX тим часом стала другою найдорожчою приватною компанією світу, а Tesla приєдналася до ексклюзивного клубу компаній з ринковою капіталізацією у понад 1 трильйон доларів.

Успіхи і невдачі Ілона Маска у 2021 році / Фото Getty Images

2. Джефф Безос

Після приголомшливого зростання статків на 67,9 мільярда доларів наприкінці 2020 року, Джефф Безос збавив темпи, і, за підсумками цього року, збільшив вартість своїх активів у рази менше – загалом до 193 мільярдів доларів.

У першому півріччі мільярдер тричі втрачав лідерство у списку найбагатших, однак першим перетнув позначку у 200 мільярдів доларів. Влітку Безос поступився місцем французькому підприємцю Бернару Арно, а восени і поготів не зміг перевершити впевнене зростання вартості активів Ілона Маска.

Втрати у показниках багатія були спричинені, зокрема, гострою конкуренцією між Blue Origin і SpaceX – компанія Безоса раз за разом програвала апеляції у суді, відчайдушно намагаючись вибороти для себе контракт з NASA на створення посадкового модуля для доставки астронавтів на Місяць.

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Разом з тим гігант електронної комерції Amazon цьогоріч став антигероєм світових екоорганізацій та профспілок. На Чорну п'ятницю, найприбутковіший сезон для роздрібної торгівлі, компанію масово бойкотували у США та Європі. Крім того, онлайн-ритейлер цьогоріч сплатив чималу суму штрафів, зокрема, через порушення антимонопольних законів у країнах ЄС.

Успіхи і невдачі Джеффа Безоса у 2021 році / Фото Getty Images

3. Бернар Арно

Власник контрольного пакету акцій групи люксових брендів LVMH Бернар Арно єдиний у списку 10 найбагатших людей світу, хто не поспішає набувати громадянство США. Французу й без того вдалось цьогоріч двічі очолити світовий рейтинг мільярдерів. Наразі статки багатія оцінюють у 190,1 мільярда доларів.

Попри пандемію COVID-19, бізнес у галузі виробництва та продажу товарів розкоші протягом останніх двох років став у рази прибутковішим. Крім того, група LVMH здійснила за цей час чимало вигідних поглинань перспективних брендів, що підвищило статки Арно на 59% – з 76 мільярдів доларів у 2020 році.

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Хоча "модний" бізнес сьогодні не настільки привабливий для інвесторів, як технологічні компанії, Бернар Арно завершує 2021 рік на почесному 3 місці у рейтингу найбагатших за версією Forbes.

Успіхи і невдачі Бернара Арно у 2021 році / Фото Getty Images

4. Білл Гейтс

Чи не найтривожнішим 2021 рік став для засновника Microsoft Білла Гейтса. Мільярдер пережив розлучення з дружиною Меліндою, з котрою провів у шлюбі майже 25 років та мав низку спільних проєктів. Гейтс передав ексдружині значну частку активів (приблизною вартістю 5,6 мільярда доларів), через що вперше за 30 років не потрапив до трійки лідерів рейтингу найбагатших американців Forbes 400.

Багатій опублікував у своєму блозі підсумки року, де назвав 2021 найскладнішим періодом свого життя. Разом з тим статки мільярдера за рік загалом збільшились на 23 мільярди доларів, що дозволяє йому зустрічати 2022 на 4 сходинці у рейтингу найбагатших з оцінкою у 134,9 мільярда доларів.

Успіхи і невдачі Білла Гейтса у 2021 році / Фото Getty Images

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5. Ларрі Еллісон

П'ятірку найбагатших замикає засновник і голова корпорації Oracle Ларрі Еллісон, який у 2020 році володів статками у 65,9 мільярда доларів. Нині активи багатія Forbes оцінює майже вдвічі вище – у 122,1 мільярда доларів.

Стрімке зростання показників забезпечили вдалі інвестиції у компанію-розробника CRM-системи Salesforce.com. Крім того, прибутковою стала покупка близько 3 мільйонів акцій Tesla у 2018 році. Саме ці активи цьогоріч підняли багатія одразу на декілька позицій у списку.

Статки Ларрі Еллісона у 2021 році / Фото Getty Images

6. Ларрі Пейдж

Американський дослідник інтернет-технологій Ларрі Пейдж добре знається на прибутковому бізнесі. З 67,9 мільярда доларів у 2020 році підприємець збільшив свої статки до 121,3 мільярда доларів у 2021.

Бізнесмен є розробником пошукової системи і співзасновником конгломерату Alphabet, до якого входить Google. Крім того, Пейдж цьогоріч вдало інвестував у компанію Planetary Resources, яка займається дослідженнями космосу. Це дозволяє мільярдеру посісти 6 місце у рейтингу найбагатших наприкінці 2021 року.

Статки Ларрі Пейджа у 2021 році / Фото Getty Images

7. Сергій Брін

Ще один співзасновник Alphabet Сергій Брін також добряче збагатів протягом року, що минає. У 2020 його статки оцінювали у 66 мільярдів доларів, а у 2021 році – вже у 116,9 мільярда. Це дозволяє багатію посісти 7 місце у списку напередодні 2022 року.

Про діяльність мільярдера інформації небагато, однак у Forbes зазначають, що він активно інвестує у високотехнологічні стартапи, пов'язані з авіацією. Брін пішов з посади президента Google у грудні 2019 року, але залишається членом наглядової ради та володіє великою часткою акцій компанії.

Статки Сергія Бріна у 2021 році / Фото Getty Images

8. Марк Цукерберг

Найприкрішим рік, що минає, став, мабуть, для Марка Цукерберга. Річ у тім, що мільярдер різко втратив місце у першій п'ятірці світового рейтингу найбагатших через внутрішні негаразди компанії Meta (раніше – Facebook) та негативний імідж після публікації у жовтні 2021 року The Facebook Files. Зараз статки Цукерберга оцінюють у 116,5 мільярда доларів.

Масла у вогонь цьогоріч підлили і масові збої у роботі соціальних мереж, розроблених та придбаних Meta. Таким чином багатій значно відстав від темпів зростання статків засновників решти передових технологічних компаній. Зазначимо, що у 2020 році його активи оцінювали у понад 98 мільярдів доларів.

Успіхи і невдачі Марка Цукерберга у 2021 році / Фото Getty Images

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9. Воррен Баффет

Воррен Баффет зустрічатиме Новий рік на 9 сходинці рейтингу найбагатших за версією Forbes. Один з найуспішніших інвесторів світу наразі володіє статками у розмірі 105,4 мільярда доларів, що майже на 30 мільярдів більше, ніж у 2020 році.

Такого результату багатію вдалось досягти завдяки стрімкому зростанню вартості акцій Berkshire Hathaway (на 14% у порівнянні з 2020 роком). За даними FactSet, 90-річний Воррен Баффет зараз володіє часткою компанії у близько 38%.

Статки Воррена Баффета у 2021 році / Фото Getty Images

10. Стів Балмер

Десятку найбагатших цьогоріч замикає перший багатій світу, який став мільярдером завдяки опціонам, подарованим компанією, у якій він працював, а саме Microsoft. Після звільнення з Microsoft Стів Балмер придбав професійну баскетбольну команду Los Angeles Clippers і зайнявся інвестиціями у перспективні бізнеси.

Forbes оцінює статки Балмера у 101,5 мільярда доларів проти 70,1 мільярда у 2020 році. Значною мірою на зростання вартості активів вплинули інвестиції багатія у 2018 році у Social Solutions, що займається розробкою програмного забезпечення для неприбуткових та урядових організацій.

Статки Стіва Балмера у 2021 році / Фото dailytech

До слова, за оцінками Forbes, напередодні Нового року найбагатші люди світу почали дещо втрачати свої статки. Це спричинено, зокрема, нестабільністю фондового ринку, а також внутрішніми нюансами компаній у власності мільярдерів. Проте загальна тенденція показує, що багатії з кожним роком лише продовжуватимуть примножувати свої статки, а список поповнюватиметься все більшою кількістю нових мільярдерів.

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