Воррен Баффет вже заробив 60 мільйонів на ліках проти хвороби Альцгеймера

Berkshire Hathaway Воррена Баффета отримала прибуток в розмірі 60 мільйонів доларів на акціях компанії Biogen. Це стало результатом підвищення ціни на акції Biogen після схвалення ліків проти хвороби Альцгеймера.

Зростання вартості акцій компанії Biogen, було зумовлено схваленням американським управлінням з нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) препарату адуканумаб. Федеральні регулювальні органи США вперше за 20 років схвалили ліки проти хвороби Альцгеймера. Препарат, розроблений компанією Biogen, надійде в продаж під комерційною назвою Aduhelm.

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Інвестиційний конгломерат Воррена Баффета купив майже 650 тисяч акцій виробника ліків в четвертому кварталі 2019 року, що за показниками кінця 2019 року у доларовому еквіваленту було рівним 192 мільйонам доларів США. У першому кварталі компанія Баффета продала лише 7 тисяч акцій, проте більше не зменшувала частку власності у компанії Biogen.

Станом на кінець березня 2021 року придбані Berkshire Hathaway акції Biogen коштували близько 180 мільйонів доларів. Новина про схвалення препарату Aduhelm з боку FDA спричинила до зростання акцій на 38% у понеділок 7 червня 2021 року. Таким чином вартість частки Berkshire зросла на 75 мільйонів доларів до суми приблизно 255 мільйонів доларів. Зараз Воррен Баффет і його команда зафіксували прибуток в розмірі близько 33% за 18 місяців, отримавши 60 мільйонів чистого прибутку.

Воррен Баффет купив акції Biogen всупереч власній логіці

Ставка Berkshire на Biogen незвичайна, оскільки Баффет відомий тим, що діє в межах свого "кола компетенції", купуючи активи тільки тих компаній, які він глибоко розуміє, наприклад, American Express або Coca-Cola. Проте зараз його компанія все далі заходить у фармацевтику, інвестуючи в Biogen, а також в AbbVie, Merck, Bristol Myers Squibb і Pfizer в останні квартали.

Препарат Aduhelm/ Фото Medscape

Примітно, що Berkshire інвестувала в Biogen в тому ж кварталі, коли виробник ліків відновив свої зусилля з отримання схвалення на свій препарат для лікування хвороби Альцгеймера. На початку 2019 року компанія призупинила розробку препарату після двох великих клінічних випробувань, що принесли розчарування у дієвості препарату.

Сам Воррен Баффет, на щорічних зборах в травні цього року, висловлював стурбованість з приводу ставок Berkshire на фармацевтику, зізнавшись, що його команда купила "так собі" акції, про які він не надто багато знає, і володіти якими йому не дуже зручно.

Ставка на Biogen збагатить Воррена Баффета ще більше

FDA видало прискорене схвалення препарату компанії Biogen на підставі даних щодо його здатності видаляти амілоїд – білок, що ушкоджує клітини мозку. Однак схвалення залежить від подальших досліджень ефективності лікування.

Потенційний препарат-бестселлер компанії Biogen натякає на величезний потенціал зростання вартості акцій біотехнологічних компаній. Водночас експерти фондових ринків наголошують на тому, що і надалі ризики, пов'язані з дослідженнями ліків, такими як клінічні випробування і схваленням регулюючих органів, є стримуючим фактором, який гальмує притік інвестицій у фармацевтику.