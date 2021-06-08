Зростання вартості акцій компанії Biogen, було зумовлено схваленням американським управлінням з нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) препарату адуканумаб. Федеральні регулювальні органи США вперше за 20 років схвалили ліки проти хвороби Альцгеймера. Препарат, розроблений компанією Biogen, надійде в продаж під комерційною назвою Aduhelm.

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Інвестиційний конгломерат Воррена Баффета купив майже 650 тисяч акцій виробника ліків в четвертому кварталі 2019 року, що за показниками кінця 2019 року у доларовому еквіваленту було рівним 192 мільйонам доларів США. У першому кварталі компанія Баффета продала лише 7 тисяч акцій, проте більше не зменшувала частку власності у компанії Biogen.

Станом на кінець березня 2021 року придбані Berkshire Hathaway акції Biogen коштували близько 180 мільйонів доларів. Новина про схвалення препарату Aduhelm з боку FDA спричинила до зростання акцій на 38% у понеділок 7 червня 2021 року. Таким чином вартість частки Berkshire зросла на 75 мільйонів доларів до суми приблизно 255 мільйонів доларів. Зараз Воррен Баффет і його команда зафіксували прибуток в розмірі близько 33% за 18 місяців, отримавши 60 мільйонів чистого прибутку.

Воррен Баффет купив акції Biogen всупереч власній логіці

Ставка Berkshire на Biogen незвичайна, оскільки Баффет відомий тим, що діє в межах свого "кола компетенції", купуючи активи тільки тих компаній, які він глибоко розуміє, наприклад, American Express або Coca-Cola. Проте зараз його компанія все далі заходить у фармацевтику, інвестуючи в Biogen, а також в AbbVie, Merck, Bristol Myers Squibb і Pfizer в останні квартали.

Препарат Aduhelm/ Фото Medscape

Примітно, що Berkshire інвестувала в Biogen в тому ж кварталі, коли виробник ліків відновив свої зусилля з отримання схвалення на свій препарат для лікування хвороби Альцгеймера. На початку 2019 року компанія призупинила розробку препарату після двох великих клінічних випробувань, що принесли розчарування у дієвості препарату.

Сам Воррен Баффет, на щорічних зборах в травні цього року, висловлював стурбованість з приводу ставок Berkshire на фармацевтику, зізнавшись, що його команда купила "так собі" акції, про які він не надто багато знає, і володіти якими йому не дуже зручно.

Ставка на Biogen збагатить Воррена Баффета ще більше

FDA видало прискорене схвалення препарату компанії Biogen на підставі даних щодо його здатності видаляти амілоїд – білок, що ушкоджує клітини мозку. Однак схвалення залежить від подальших досліджень ефективності лікування.

Потенційний препарат-бестселлер компанії Biogen натякає на величезний потенціал зростання вартості акцій біотехнологічних компаній. Водночас експерти фондових ринків наголошують на тому, що і надалі ризики, пов'язані з дослідженнями ліків, такими як клінічні випробування і схваленням регулюючих органів, є стримуючим фактором, який гальмує притік інвестицій у фармацевтику.