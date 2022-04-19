Автозавод альянсу Stellantis зупиняє роботу у російській Калузі

Все більше росіян залишаються без роботи через санкції, які накладені на Росію. Наклали ці санкції через війну проти України. Тепер черга дійшла до заводу автоконцерну Stellantis в Калузі, який припинив роботу.

Автомобільна корпорація Stellantis вирішила зупинити свій єдиний завод на Росії – в Калузі. Завод "ПСМА Рус", розташований у калузькому індустріальному парку "Росва" випускав автомобілі за повним циклом з 2012 року.

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Рішення про зупинку виробництва в концерні пояснили "зростаючою кількістю перехресних санкцій та труднощами з логістикою".

Невідомо, чи в компанії планують звільняти співробітників. Поки в офіційному повідомленні заявили лише про їх "захист", не деталізуючи, що мається на увазі.

Також компанія "засуджує насильство і підтримує всі дії, здатні відновити мир".

Автоконцерн Stellantis було створено у 2021 році злиттям французького автовиробника Groupe PSA та італійсько-американського Fiat Chrysler Automobiles. Російський завод випускав легкові автомобілі Peugeot 408 та Citroen C4, а також мініфургони та компактвени Peugeot Partner, Citroen Berlingo та Opel Combo. Він також займався виготовленням комерційних автомобілів марок Peugeot, Opel та Citroen. Продаж цих автомобілів у Росії в 2021 році становив 18526 одиниць.

Після запровадження санкцій проти Росії, Stellantis заявив про припинення експорту в Росію та імпорту звідти фургонів. Їх виробництво перенесли на підприємства корпорації у Франції й Англії.

Завод у Калузі продовжив роботу, але скоротив виробництво.

На цьому ж "ПСМА Рус" складають позашляховики від Mitsubishi – Outlander та Pajero Sport. Японському автовиробнику належить 30% у цьому підприємстві.

Stellantis не перший, хто призупиняє свою діяльність у Калузі. До цього тут свої заводи закрили Volkswagen та Volvo.

Інші російські міста теж постраждали через санкції та закриття автомобільних заводів. Skoda припинила виробництво в Нижньому Новгороді, а BMW – в Калінінграді. В Санкт-Петербурзі перестали складати Nissan, Toyota та Hyundai. А в Москві зупинили завод, де складали Renault.