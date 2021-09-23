Автовиробники цьогоріч втратять 210 мільярдів доларів прибутку: причина збитків
Джерело:CNBC
Через дефіцит мікрочипів втрати прибутків автомобільної індустрії у 2021 році раніше оцінювали у 110 мільярдів доларів. Зараз, після загострення проблеми, експерти прогнозують майже вдвічі більші збитки – 210 мільярдів доларів.
Аналітична компанія AlixPartners заявляє, що світова автомобільна промисловість до кінця року не зможе виготовити загалом 7,7 мільйона одиниць прогнозованої продукції, хоча у травні невтішний показник становив 3,9 мільйона одиниць. Це на 91% більше, ніж згідно з попереднім прогнозом.
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Причина збитків
Глобальний дефіцит мікрочипів, який виник ще на початку 2021 року, зокрема через пандемію COVID-19, завдав нищівного удару по обсягах виробництва нових автомобілів.
Нью-Йоркська компанія AlixPartners вперше опублікувала поточний прогноз збитків ще наприкінці січня, коли проблема з браком деталей лише почала назрівати. Тоді аналітики прогнозовано оцінили втрати автовиробників у 60,6 мільярда доларів.
Звісно, усі сподівались, що дефіцит мікрочипів невдовзі закінчиться. Однак такі події, як локдауни у Малайзії й інші проблеми пандемії по всьому світу, ще більше загострили проблему.
Зараз компанія прогнозує збитки автоіндустрії у розмірі 210 мільярдів доларів за результатами поточного року, однак ця цифра, за словами експертів, може вкотре суттєво збільшитись до кінця 2021.
Проблема з дефіцитом мікрочипів: коротко
- General Motors заявила про скорочення виробництва авто, а згодом закрила декілька своїх заводів у США, Мексиці та Канаді;
- Toyota скоротила передбачені обсяги виробництва на 40% у вересні;
- Volkswagen також повідомила про необхідність зменшити кількість випущених автомобілів;
- Renault прогнозує, що цьогоріч на ринку не з'явиться щонайменше 100 тисяч прогнозованих одиниць їхньої нової продукції;
- Запуск електровантажівки Tesla Semi вкотре відклали – транспортні засоби не потраплять на ринок у 2021 році через глобальні проблеми автомобільної промисловості.