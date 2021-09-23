Аналітична компанія AlixPartners заявляє, що світова автомобільна промисловість до кінця року не зможе виготовити загалом 7,7 мільйона одиниць прогнозованої продукції, хоча у травні невтішний показник становив 3,9 мільйона одиниць. Це на 91% більше, ніж згідно з попереднім прогнозом.

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Причина збитків

Глобальний дефіцит мікрочипів, який виник ще на початку 2021 року, зокрема через пандемію COVID-19, завдав нищівного удару по обсягах виробництва нових автомобілів.

Нью-Йоркська компанія AlixPartners вперше опублікувала поточний прогноз збитків ще наприкінці січня, коли проблема з браком деталей лише почала назрівати. Тоді аналітики прогнозовано оцінили втрати автовиробників у 60,6 мільярда доларів.

Звісно, усі сподівались, що дефіцит мікрочипів невдовзі закінчиться. Однак такі події, як локдауни у Малайзії й інші проблеми пандемії по всьому світу, ще більше загострили проблему. Марк Вейкфілд Аналітик компанії AlixPartners

Зараз компанія прогнозує збитки автоіндустрії у розмірі 210 мільярдів доларів за результатами поточного року, однак ця цифра, за словами експертів, може вкотре суттєво збільшитись до кінця 2021.

Проблема з дефіцитом мікрочипів: коротко