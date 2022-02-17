Автовиробник дивним способом спонукає своїх співробітників звільнитись з роботи

Керівництво автогіганта Stellantis NV, виробника популярних брендів Peugeot і Jeep, обрало незвичайний спосіб скоротити команду. Працівникам розсилають електронні листи з порадами про пошук роботи і вакансіями в інших компаніях.

Річ у тім, що у Франції працедавці зобов'язані сплачувати компенсацію скороченим працівникам, а якщо людина вирішує звільнитись за власним бажанням – підприємство не має такого обов'язку. Так, представники профсоюзу зараз звинувачують керівництво Stellantis у навмисному порушенні прав співробітників.

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Дивний підхід до скорочення у Stellantis

Співробітникам компанії почали регулярно розсилати повідомлення про ярмарки вакансій і послуги, що дозволяють створити "виграшне" резюме. Листи надходять настільки часто, що працівники звернулись за допомогою до профсоюзу.

Це не найкращий спосіб мотивувати людей ефективно працювати в інтересах компанії. Ми попросили керівництво (Stellantis – ред. 24 канал) припинити таку розсилку,

– повідомила голова профсоюзу Крістін Вірасамі.

Що відомо про компанію Stellantis

Заснована у 2021 році шляхом злиття концернів Fiat, Chrysler і PSA Group (бренди Peugeot і Citroen). Наразі компанія володіє 14 автомобільними брендами, а її штат налічує близько 300 тисяч працівників по всьому світу.

Річ у тім, що наразі компанія сконцентрувалась на виробництві електромобілів, що не потребує так багато людського ресурсу. Stellantis хоче скоротити свій штат, однак зменшення зарплатного фонду на основних ринках Європейського Союзу є доволі фінансово затратним процесом.

До слова, у компанії зазначили, що шляхом розсилання подібних листів намагаються допомогти тим співробітникам, які вже давно прагнуть змінити своє місце праці.

Додамо, що на початку лютого автовиробник розпочав переговори з французькими профсоюзами щодо 2-річного плану добровільного скорочення 2 600 робочих місць. За оцінками профсоюзів, до кінця 2025 року у Франції загалом можуть звільнитись з роботи до 10 тисяч людей.

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Зміна ринку

Видання Bloomberg зазначає, що шукати способи скоротити команду доведеться і конкурентам Stellantis, зокрема компаніям Volkswagen і Renault, які також планують поступово переходити на виробництво авто винятково на електричній тязі.

Нагадаємо, що у 2021 році автовиробники зіткнулись і з іншою проблемою, яка негативно вплинула на їхні фінансові показники. Безліч гравців ринку були змушені призупинити виробництво через дефіцит мікрочипів та інших комплектуючих.

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