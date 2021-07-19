Автомобілі Tesla з'являться в грі PUBG Mobile: Ілон Маск поділився шаленим трейлером

Tesla не займається рекламою в традиційному сенсі цього слова, але автомобілі компанії завжди надихають на дивовижні проєкти. Один з них було нещодавно створено для Tesla China і Tencent Games.

Компанія Tesla China привернула до себе значну увагу в ці вихідні після того, як в мережі з'явився двохвилинний трейлер гри Game for Peace (китайська версія PUBG Mobile).

Цікаво Хакери DDoS-ять, бізнес відповідає: як протистояти кіберзагрозам

Нове відео вже охрестили "найкрутішим ігровим трейлером всіх часів, у якому використано наступні покоління автомобілів Tesla".

Ілон Маск у захваті від відео

Про відмінну якість та сюжет відео, що переповнене посиланнями на численні проєкти Ілона Маска, свідчить той факт, що сам генеральний директор Tesla поставив на трейлері свій "знак якості", опублікувавши частину з цього епічного відео у власному профілі у твітері.

Трейлер, створений @ NutT4y спільно з INFINI для Tesla China і Tencent Games, починається кадром подорожі Tesla Roadster нового покоління в космос і висадки на Марс, де до нього приєднується Tesla Cybertruck. Для проведення рятувальної місії автомобілі повертаються на 15 років назад.

Шалений сюжет у стилі PUBG Mobile

Безумовно порадує око глядача момент, коли Tesla Cybertruck у дрифті зминає роботизованих ворогів, а далі спільно із Tesla Roadster нового покоління у стрибку в повітрі знищує ворожий портал. Двохвилинний вир подій насправді заворожує.

Реклама Tesla, що не виглядає як реклама

Оскільки компанія Tesla не рекламується, її сприйняття громадськістю іноді спотворюється. Через величезну кількість негативного висвітлення в ЗМІ, а також постійну критику з боку прихильників традиційних автомобілів, значна частина широкої публіки мало знає про безпеку електромобілів Tesla і їх приголомшливу продуктивність.

Одним з найкращих способів усунути цю інформаційну прогалину є реклама, проте Ілон Маск дуже мало використовує традиційний формат реклами. Генеральний директор Tesla використовує величезну кількість підписників у соцмережах для просування бренду.

До теми Може зазнати фіаско, але мене це не хвилює, – Ілон Маск про Cybertruck

Безумовно, згадки про Tesla у популярних іграх, таких як PUBG Mobile (або Game for Peace в Китаї), також максимально сприяють рекламі бренду та продажам автомобілів компанії.