Проблема з чипами триває: автогіганти та технологічні компанії масово скорочують виробництво

Toyota заявила про скорочення виробництва на 40% у вересні через глобальний дефіцит мікрочипів. Найбільший у світі автовиробник планував виготовити майже 900 тисяч нових авто, однак тепер прогнозує лише 540 тисяч.

Другий за величиною автовиробник Volkswagen також попередив, що буде змушений скоротити виробництво, однак точних планів щодо кількості поки не називає. Пандемія COVID-19 збільшила попит на техніку, яка використовує мікросхеми, зокрема, на телефони, телевізори та ігрові приставки.

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Ситуація на ринку авто

19 серпня німецька компанія Volkswagen, яка вже скорочувала випуск нової продукції на початку року, заявила, що очікує "мінливу та обмежену поставку чипів" у третьому кварталі 2021 року.

Ми не можемо виключати можливість змін у виробництві надалі,

– прокоментували у компанії.

Інші конкуренти Toyota, у тому числі General Motors, Ford, Nissan, BMW та Renault, вже скоротили виробництво через глобальний дефіцит мікрочипів. Toyota раніше вигравала за кількістю лише тому, що мала великі запаси електричних схем на складах, однак й ті поступово вичерпались.

Ще у серпні компанія здійснить деякі скорочення на заводах у Японії, а основна частка зменшення виробництва – 360 тисяч – відбудеться у вересні на підприємствах в Азії та США. Лише два заводи Toyota у Великій Британії працюватимуть у запланованому раніше режимі.

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