Австралійський банк сплатить компенсацію за "обслуговування" мертвих клієнтів

Австралійський банківський гігант Westpac визнав, що порушував законодавство і стягував комісії з рахунків померлих за буцімто надання консультаційних послуг. Перед цим контролюючі органи подали проти фінансової установи 6 судових позовів.

Тепер компанія змушена заплатити 81 мільйон доларів штрафів. Крім того, банк сплатить деяким своїм клієнтам компенсацію загальною сумою 57 мільйонів доларів.

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Судова тяганина австралійського банку

Комісія з цінних паперів та інвестицій Австралії (ASIC) наголосила, що Westpac необхідно терміново змінювати свою "культуру жахливого ставлення". У ході одного з шести розслідувань контролюючий орган заявив, що банк зняв комісійні у розмірі понад 7 мільйонів доларів протягом 10 років з більш ніж 11 тисяч померлих клієнтів за фінансові консультаційні послуги, яких він фактично не міг надавати з очевидних причин.

Регулятор також повідомив, що Westpac розповсюджувала дублікати страхових полісів серед понад 7 тисяч клієнтів, через що ті без необхідності сплачували за декілька однакових страхувань щомісяця. Крім того, щонайменше 25 тисяч клієнтів банку втратили близько 5 мільйонів доларів за послуги, які так і не були надані належним чином.

Це не перший випадок порушення законодавства з боку Westpac. У вересні 2020 року компанія вже сплачувала штраф у розміріза найгучнішою справою про відмивання грошей.

До слова, розміри нових штрафів повинен затвердити федеральний суд. У Westpac провину визнали і публічно вибачились перед потерпілими клієнтами.