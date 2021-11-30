Тепер компанія змушена заплатити 81 мільйон доларів штрафів. Крім того, банк сплатить деяким своїм клієнтам компенсацію загальною сумою 57 мільйонів доларів.
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Судова тяганина австралійського банку
Комісія з цінних паперів та інвестицій Австралії (ASIC) наголосила, що Westpac необхідно терміново змінювати свою "культуру жахливого ставлення". У ході одного з шести розслідувань контролюючий орган заявив, що банк зняв комісійні у розмірі понад 7 мільйонів доларів протягом 10 років з більш ніж 11 тисяч померлих клієнтів за фінансові консультаційні послуги, яких він фактично не міг надавати з очевидних причин.
Регулятор також повідомив, що Westpac розповсюджувала дублікати страхових полісів серед понад 7 тисяч клієнтів, через що ті без необхідності сплачували за декілька однакових страхувань щомісяця. Крім того, щонайменше 25 тисяч клієнтів банку втратили близько 5 мільйонів доларів за послуги, які так і не були надані належним чином.
До слова, розміри нових штрафів повинен затвердити федеральний суд. У Westpac провину визнали і публічно вибачились перед потерпілими клієнтами.