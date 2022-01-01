United, JetBlue, SkyWest, Alaska та інші авіаперевізники США скасували понад 10 тисяч комбінованих рейсів з 23 грудня. Причинами стало масове зростання захворюваності екіпажів на COVID-19 у поєднанні зі складними погодними умовами.

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Втричі вища зарплата для пілотів

Авіакомпанії наголошують, що збої у перельотах наразі є більш кризовими, ніж на початку пандемії. United Airlines, своєю чергою, у переддень нового року скасувала понад 200 рейсів, що становить 11% від загальної кількості запланованих.

Так, щоб хоч якось врятувати ситуацію, United Airlines пропонує підвищення зарплати у 3,5 раза для пілотів, що здійснюватимуть рейси з 30 грудня по 3 січня, і втричі більшу оплату праці за перельоти з 4 по 29 січня.

Через швидке поширення штаму Омікрон ми спостерігаємо рекордний дефіцит персоналу, оскільки люди перебувають на лікарняних. Вплив пандемії на галузь (авіаперельотів – ред. 24 канал) нині є кризовим,

– йдеться у повідомленні компанії.

Зазначається, що стюардеси United також отримають додаткові фінансові бонуси за супроводження низки рейсів. Тим часом компанії JetBlue, Southerwest та Spirit теж збільшили зарплати персоналу, щоб уникнути масових скасувань перельотів у святкові дні.

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