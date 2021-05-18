Авіакомпанія Ryanair зазнала рекордних збитків: сума вражає

Через пандемію COVID-19 у 2020 році ірландський лоукост Ryanair Holdings отримав рекордні річні збитки. Сума сягла майже мільярда доларів.

Компанія очікує, що у 2021 році вийде на рівень беззбитковості. Такі надії покладає, зважаючи на активну вакцинацію у світі.

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Якщо люди будуть вакциновані, це дозволить поступово послаблювати обмеження на поїздки.

Ryanair підрахувала збитки з березня 2020 року до березня 2021 року. САме у цей період розпочалась пандемія.

Збитки склали 989 мільйонів доларів. Цифра вразила усіх, адже за 2019 рік компанія отримала прибуток в 1 мільярд євро.

Останні новини Ryanair

Ще у квітні Ryanair представила програму польотів зі Львова на літній сезон. Мовиться про 37 рейсів на тиждень, буде 17 напрямків.

Також авіакомпанія анонсувала запуск з 3 липня двох нових маршрутів з Києва та Одеси.

У березні компанія запустила 18 маршрутів з України. Список можна побачити тут.

В Дубліні виросли акції Ryanair на 1,1%. З початку 2021 року вони зросли на 5,5%.