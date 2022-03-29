Emirates продовжуватиме працювати в Росії

У той час коли декілька сотень компаній повністю вийшли з російського ринку, держкомпанія ОАЕ Emirates не вбачає нічого не етичного у тому, аби продовжувати працювати на російському ринку й спонсорувати війну проти українців.

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Нагадаємо! Авіарегулятор ЄС відкликав у російських авіакомпаній дію сертифікатів на польоти у небі ЄС. Повітряний простір ЄС від 28 лютого повністю закритий для російських літаків, зокрема – тих, що належать олігархам.

Президент авіаперевізника Тім Кларк пояснив, що, мовляв, росіяни так само страждають від подій в Україні й метою санкцій не повинен бути народ.

Росіяни мають право подорожувати, попри події в Україні. Метою санкцій не має бути народ Росії – їм так само завдає шкоди те, що відбувається в Україні, як і всім іншим,

– вважає Кларк.

Він також додав, що Emirates виконуватиме регулярні рейси в Росії доти, доки за це виступає власник авіакомпанії, тобто уряд Дубая.

Цинічність подібних слів не може не вражати, цікаво, що саме він має на увазі під словами про "їм так само завдає шкоди те, що відбувається в Україні"? Напевне, порівнює, як українці сплять у підвалах через повітряні тривоги й росіяни у безпеці у своїх домівках.

У Bloomberg підкреслили, що через взаємні заборони на використання повітряного простору російські та багато іноземних авіаперевізників були змушені значно скоротити кількість рейсів. Emirates виявилася однією з небагатьох авіакомпаній, що залишилися у Росії.

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Рейси які виконує Emirates

Зараз авіакомпанія виконує два рейси до Москви та один до Санкт-Петербурга щодня.

Глава Emirates зазначив, що кількість пасажирів на рейсах "досить здорова", спостерігається високий попит на перевезення багажу.

Кларк додав, що авіакомпанія може вільно літати через повітряний простір Росії й робить це на маршрутах до міст на західному узбережжі США.

Ми перевозимо гуманітарні вантажі в наших трюмах. У нас є неурядові організації, які подорожують в Росію та з неї. У нас є дипломатичне співтовариство, яке в’їжджає та виїжджає з Росії... тому все, що ми робимо, це допомагаємо, сприяємо, не займаючи поки що політичної позиції з цього приводу,

– зазначив Кларк.

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