Німецький автовиробник Audi, що входить до концерну Volkswagen, оголосив про конкретні плани стосовно відмови від виробництва автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння.

Цікаво Нові ринки та бізнес без меж: успішний досвід Amazon, Virgin Group і Київстар

3 2026 року – ніяких двигунів внутрішнього згоряння у нових моделях

Починаючи з 2026 року, всі нові моделі автовиробника будуть електромобілями, заявив керівник Audi Маркус Дюсманн (Marcus Duesmann) на кліматичній конференції в Берліні у вівторок, 22 червня. Таким чином, за його словами, Audi прискорює перехід на виробництво електромобілів.

Очікується, що до 2025 року в лінійці Audi буде понад 20 моделей електромобілів. При цьому до 2033 року передбачається поступове згортання виробництва автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння.

Хоча у Китаї традиційні авто від AUDI випускатимуть

Утім, через високий попит в Китаї такі машини, ймовірно, продовжать випускати на місцевих партнерських заводах і після 2033 року, припустив глава Audi. За його словами, він не вірить у силу заборон, а вірить в успішність технологій і інновацій.

Інші автовиробники теж перейдуть на електромобілі

Про плани згорнути виробництво автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння раніше вже оголосили декілька виробників. Шведська компанія Volvo має намір зробити це до 2030 року, американський концерн General Motors – з 2035 року. Виробник автомобілів Mercedes-Benz – концерн Daimler – планує повністю перейти на електромобілі до 2039 року, а материнський концерн Audi – Volkswagen – з 2040 року.

Скоро отримуєте диплом, але не можете знайти роботу через брак досвіду? Розірве це коло невдач оплачуване стажування за програмою STARt Yourself від Київстар. Серед напрямів: технічний, фінанси, ІТ, SMM, Digital, HR. Заповніть заявку до 29 червня й розпочніть свою кар’єру вже зараз.