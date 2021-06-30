Українці продали Audi свою технологію, заробили 14 мільйонів євро

Audi e-tron Q4 вийшла з унікальною технологією – проєкційною навігацією на лобове скло. Крім Audi схожа технологія є тільки у двох інших марок – Mercedes і VW (VW і Skoda). Система в Audi допомагає водіям орієнтуватися на дорозі по абсолютно новому принципу і технологічно перевершує рішення в Mercedes і VW. Мало хто знає, що розробляли цю систему в Україні.

Історія стартапу Apostera, який менш ніж за 4 роки став провідним постачальником mixed reality систем для німецького та американського автопрому.

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Все починалося в Luxoft

Андрій Голубинський, Віктор Сдобніков і Ольга Міркіна познайомилися в Luxoft – одній з найбільших аутсорсингових компаній України. Всі вони займалися проєктами для автомобільних виробників.

З точки А в точку Б

У 2012 році на ринку вже були якісні навігатори з докладними картами та розумними маршрутами. Здавалося б, у цій сфері більше нічого нового вже не вигадати. Але засновникам Apostera не давала спокою одна проблема.

За 30 років підхід до навігації на дорогах не змінився. Люди дивилися у свої навігатори так само як в паперові карти до появи смартфонів. Водій весь час мав зрівнювати дві картинки: дорогу, яку він бачить перед собою через лобове скло, і її цифрову копію на екрані навігатора.

Головною причиною аварій у світі є відволікання від дороги. На першому місці серед всіх відволікань – пов'язані з використанням навігаційних систем, в тому числі в смартфоні. Тільки у Великобританії згідно з дослідженням, проведеним кілька років тому, зафіксували понад 300 000 аварій, пов'язаних з використанням навігаційних GPS-систем,

– розповідає Віктор Сдобніков.

Віктор Сдобніков / Фото AIN

Перші кроки Apostera

У 2014 році команда Luxoft зробила ряд прототипів такої системи. В роботі активно взаємодіяли з замовником – компанією Daimler, у якій вже були свої внутрішні розробки.

Apostera була заснована у 2017 році інженерами та менеджерами з великим досвідом в автомотоіндустрії. Сьогодні велика частина засновників все ще працює в Apostera.

Ольга Міркіна/ Фото AIN

Компанію відразу вирішили заснувати в Мюнхені – столиці німецького автопрому, оскільки орієнтувалися саме на нього.

Перший контракт Apostera

Китай

Перший проєкт Apostera реалізувала в Китаї – на ринку, який з самого початку не був для компанії цільовим. Це був прототип доповненої реальності на AR HUD спільно з великим китайським автовиробником.

Попри особливості китайської корпоративної культури, співпраця вийшла успішною. Для Apostera цей проєкт став підтвердженням гіпотез і перевіркою своєї розробки в реальних умовах. Тепер їй належало підкорити Європу.

Європа

У 2018 році українці повезли продукт на Consumer Electronics Show в Лас-Вегасі. Вони показували систему на реальному автомобілі, і розробкою зацікавилися представники Audi. Там же в Лас-Вегасі Apostera провела з ними першу зустріч і вирішила брати участь в майбутньому тендері Audi. Автовиробник шукав розробника навігаційної системи з доповненою реальністю.

Контракт з Audi

За кілька тижнів до українців свої розробки для Audi презентували інші постачальники – величезні компанії зі світовим ім'ям. Варто віддати належне інженерам Audi – вони вирішили дати стартапу шанс. І не прогадали: системи світових постачальників, які їм показували раніше, не витримували порівняння з тим, що продемонстрували українці.

Українська технологія в новій Audi e-tron Q4

В результаті Audi підписала контракт з Apostera на поставку технології в новій Audi e-tron Q4. Реліз автомобіля відбувся в травні 2021 року. З цього моменту співпраця української команди з німецьким автоконцерном стала публічною інформацією.

Завдяки угоді з Audi Apostera отримала визнання на ринку. Зараз у компанії в роботі контракти з 4 автомобільними брендами та тендерні заявки на ще 4 контракти. Бренди компанія поки не має право розкрити, проте, за словами Андрія Голубинського, це лідери преміум-сегмента німецької та американської автопромисловості.

Андрій Голубинський / Фото AIN

Що таке технологія Apostera

На картинку, яку водій бачить через лобове скло, Apostera додає інформацію, яка показує, куди їхати. Наче хтось намалював поверх дороги підказки. Виглядає, як доповнена реальність, але насправді не зовсім.

Для навігації класична доповнена реальність не підходить. Вона доповнює реальність без розуміння фізики навколишнього середовища. Уявіть, що ви їдете дорогою, і на лобовому склі спливає важлива підказка – і повністю закриває собою пішохода, який переходить дорогу прямо перед вашим авто. У класичній доповненій реальності ви не побачите цього пішохода і не встигнете загальмувати.

Тому Apostera використовує так звану змішану реальність (Mixed reality). Перед тим, як показувати що-небудь, технологія розпізнає та аналізує, що відбувається попереду: автомобілі, пішоходів, дорожнє полотно. На підставі поточної ситуації та різних імовірнісних патернів, система робить прогноз – як ситуація буде змінюватися, коли на екрані з'явиться підказка. І з урахуванням цих розрахунків, бесшовно підмішує доповнені об'єкти поверх реальності.

Скільки заробляє Apostera

У Apostera кілька джерел доходу.

З кожного автомобіля Apostera стягує плату за використання своєї технології за ліцензією.

Так званий service non-recurring engineering fee (NRE), простими словами, плата за інтеграції. Кожна модель автомобіля вимагає істотних доробок платформи для правильної інтеграції ПО з залізом: у всіх різні сенсори, карти, технічні вимоги.

При інтеграції замовник платить траншами протягом проєкту, а плату за ліцензії Apostera отримує вже після запуску автомобілів на конвеєр. Від старту проєкту до виходу першого автомобіля проходить 2 – 3 роки.

Ми – прибуткова компанія з кінця 2018 року. З початку існування компанії ми вже заробили більше ніж 14 мільйонів євро,

– кажуть в Apostera.

Майбутнє Apostera

На сьогодні Apostera успішно вигравала всі тендери у сфері автомобільних Augmented Reality-систем, в яких брала участь, випереджаючи конкурентів по ряду показників. Технологія, яку зробив Daimler – внутрішня розробка Mercedes, і продавати її "назовні" концерн швидше за все не буде. Для нього це унікальна перевага перед конкурентами. Своєю чергою для Audi та інших автовиробників Apostera – можливість конкурувати на ринку, привносячи фундаментально нові підходи навігації. І тут у продукту Apostera є переваги, а саме прив'язка зображення до реального світу.

Зараз в компанії працює понад 100 осіб. У Apostera 4 фізичних офіси плюс представництво в Шанхаї. З них три R&D: в Києві, Одесі та Санкт-Петербурзі. Основна частина розробки ведеться в Україні – близько 80 осіб, з яких 55 в Києві, інші в Одесі. У Пітері близько 10. Також відкривають новий офіс в Детройті.

В український R&D до кінця року планують найняти понад 50 нових співробітників. Це й інженери по роботі з вимогами, і розробники різного профілю, фахівці з тестування і менеджмент.

Це з урахуванням множення на коефіцієнт скромності, тому що за великим рахунком нам потрібно близько 90 осіб. Тобто, майже у два рази збільшити штат. Той штат, який у нас є, дозволить нам вести одночасно продакшн проєктів для 5 різних автомобільних брендів, але в наступному році їх буде вже 7, і ми хочемо ще більше,

– підсумовує плани Віктор Сдобніков.