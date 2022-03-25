ASUS таки припинила постачати товари у Росію: обіцяє пожертвувати близько 30 мільйонів гривень

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну сотні міжнародних компаній офіційно зупинили діяльність на території країни-агресорки. Ті, що залишились і продовжують заробляти на крові українців, зазнають серйозних репутаційних втрат.

Неоднозначною тривалий час залишалась позиція тайванської компанії ASUS. Втім зараз відомий виробник техніки заявляє, що поставки товарів бренду у Росію не здійснюються, і компанія готова фінансово підтримати один з благодійних фондів, що займається розв'язанням гуманітарної кризи.

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Заява ASUS

У повідомленні компанії йдеться, що разом з усім цивілізованим світом ASUS "глибоко стурбована" зростаючою гуманітарною кризою в Україні. Зазначається, що тайванський бренд усіляко підтримує усіх членів своєї команди та їхні родини, "які постраждали" (війну війною так і не називають), а також пильно слідкує за розвитком подій.

ASUS завжди дотримується норм міжнародного права, і ця ситуація, у поєднанні з комплексними проблемами ланцюжка постачання, логістики, банківської діяльності тощо, – призвела до повної зупинки постачання нашої продукції на російський ринок,

– наголосили у компанії.

До слова, з метою "полегшення ситуації" ASUS пообіцяла передати благодійному фонду Disaster Relief Foundation 30 мільйонів тайванських доларів (за нинішнім курсом – близько 30 мільйонів гривень).

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