"Ашан Україна" просить не хейтити працівників: вони чинять тиск на материнську компанію

Французька компанія Auchan, попри повномасштабну війну в Україні, тривалий час ігнорувала заклики суспільства покинути ринок країни-терористки. Мережу почали бойкотувати у багатьох країнах через те, що вона продовжувала фінансувати вбивства українців.

До редакції 24 каналу звернулись представники дочірньої "Ашан Україна". Вони запевнили, що намагаються повпливати на рішення материнської компанії і не підтримують позицію головного офісу у Франції.

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Звернення "Ашан Україна" до редакції 24 каналу

В українському представництві "Ашан" розповіли, що на їхніх працівників в Україні зараз виливаються тонни хейту – все через офіційну позицію материнської компанії, яка наприкінці березня заявила, що не покине російський ринок, бо буцімто "діє в інтересах цивільного населення". Однак її, за словами українських представників, в "Ашан Україна" не поділяють.

В "Ашан Україна" працює 5 500 працівників. Навіть якщо ми всі звільнимось, це, на жаль, нічого не змінить – компанія лише припинить існування в Україні. А це понад 1 мільярд гривень надходжень до державного бюджету щороку, що рівноцінно відбудові понад 20 багатоквартирних будинків у Маріуполі, Харкові, Ірпені тощо,

– заявили в українському представництві "Ашан".

У компанії наголосили, що жодним чином не брали участі у фінансуванні війни проти України – українське представництво вийшло в "плюс" лише наприкінці 2021 року, і своїх прибутків материнській компанії не віддавало. Тобто кожна зароблена на території України гривня, за словами "Ашан Україна", залишається тут, а всі ці кошти працюватимуть на відновлення зруйнованого після нашої перемоги.

До слова, в "Ашан Україна" додали, що зараз понад 100 їхніх працівників служать у лавах Збройних Сил України. Компанія закликала припинити хейт її співробітників у мережі.

Перші зрушення

Додамо, що 5 квітня "Ашан Україна" поділилась успіхами щодо тиску на свою материнську компанію. Українське представництво заявило, що французька Auchan ізолює російський офіс, припиняє нові інвестиції і постачання у країну-агресорку.

Під натиском звернень тисяч співробітників, десятків листів, головний офіс ухвалив рішення згорнути інвестиції та припинити поставки у Росію,

– йдеться у повідомленні "Ашан Україна".

В українському представництві компанії запевнили, що такі обмеження призведуть до катастрофічного падіння товарообігу і сплати податків на Росії, а також до високої ймовірності банкрутства – магазини "Ашан" на території країни-терористки вже зараз є збитковими.

Детальніше – "Ашан" ізолює свій офіс у Росії і припиняє інвестиції: дивіться відео