"Ашан" не покине російський ринок, бо "діє в інтересах суспільства"

Французька мережа продуктових гіпермаркетів "Ашан" вирішила залишитися працювати в Росії та фінансувати військові злочини.

У компанії ж пояснили, що це рішення прийняли з думкою про звичайних росіян.

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Чому "Ашан" не хоче виходити з російського ринку

За словами генерального директора Auchan Retail International Іва Клода, вихід компанії з російського ринку економічно можливий, але "немислимий з людської точки зору". При цьому компанія готова терпіти можливі економічні збитки через своє рішення.

Ми працюємо в сегменті дискаунтерів. Ми віримо, що в період високої інфляції ми робимо свій внесок у захист купівельної спроможності населення,

– сказав Ів Клод.

Генеральний директор наголосив, що зараз діє в інтересах цивільного населення. А компанія ще раніше призупинила інвестиції в Росію.

Цікаво, що Клод назвав своє рішення правильним, адже також має підтримку з боку акціонерів, співробітників, партнерів, а також політиків. Нагадаємо, що Auchan – французька компанія. А саме компанії з Франції найчастіше не хочуть йти з російського ринку. Ймовірно, вони мають підтримку уряду в цьому питанні.

Гроші замість моралі

У російському "Ашані" працює 30 тисяч людей. У 2020 році компанія відзвітувала про 273 мільярди рублів (3,69 мільярда доларів за тодішнім курсом) виручки, за даними Forbes, що ставить її на 6 позицію в рейтингу іноземних компаній в Росії. Це 10% від всіх світових продажів компанії.

За даними ЕП, у 2020 році російський Ашан сплатив 167 мільйонів доларів до російського бюджету. За підрахунками 24 каналу, це еквівалентно:

15 літаків СУ-25;

42 танки;

49 ракет "Іскандер";

222 ракети "Калібр"

477 тисяч автоматів АК-74.

Тиск на компанію

Українцям необхідно продовжувати тиснути на компанію Auchan, оскільки кожна продана цією мережею пачка молока чи цукру у Росії фінансує війну.

Раніше президент Володимир Зеленський виступив зі зверненням до французьких парламентарів. Він наголосив, що такі французькі компанії як Renault, Auchan, Leroy Merlin спонсорують вбивства дітей та жінок. Та закликав їх негайно покинути ринок агресора.

Важливо, що такі дипломатичні (звернення президента та дипломатів) та громадські (бойкот, соцмережі, мітинги під головними офісами) тиски справді дієві. Так, французький автовиробник Renault таки покинув ринок агресора.

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