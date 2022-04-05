"Ашан" ізолює російський офіс: компанія припиняє інвестиції та постачання у країну-агресорку

Французька мережа супермаркетів "Ашан" припиняє інвестиції та постачання до Росії. Відповідне рішення головний офіс компанії ухвалив під натиском звернень тисяч співробітників.

Про це мовиться у повідомленні українського офісу "Ашану". Там запевнили, що налаштовані боротися далі й відповідне рішення є лише першим кроком.

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"Під натиском звернень тисяч співробітників, десятків листів головний офіс ухвалив рішення згорнути інвестиції та припинити поставки у Росію", – мовиться у повідомленні.

Що це означатиме для Росії

Як розповіли в українському офісі "Ашану", ці заходи передбачатимуть для Росії низку обмежень. Зокрема, на території країни-агресорки:

не відкриватимуть нові магазини;

не ремонтуватимуть наявні магазини;

не здійснюватимуть підтримку ІТ-технологій та проєктів;

не оновлюватимуть ключове програмне забезпечення, наприклад, касове, логістичне, комерційне тощо;

не постачатимуть імпортні товари, а це 90% асортименту одягу, взуття, товарів для дому та текстилю.

У компанії запевнили, що такі обмеження призведуть до катастрофічного падіння товарообігу й сплати податків, а також до високої ймовірності банкрутства. Там наголосили, що магазини "Ашану" у Росії вже зараз є збитковими.

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