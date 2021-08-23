Араби у Карпатах: новий туристичний тренд вже приніс Україні 40 мільйонів доларів

Літо 2021 року принесло українській туристичній галузі несподіваний подарунок. Тисячі туристів із далекої Саудівської Аравії відкрили для себе не лише українські міста, а й колорит українських Карпат.

Новий тренд у туристичному напрямку для гостей з арабських країн, став настільки масовим, що український бізнес змушений був у короткі темпи адаптуватись до нового, і доволі несподіваного джерела доходу.

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На сьогодні готелі, кафе та місцевий бізнес пропонує арабським туристам послуги, про які мало хто думав ще минулого року.

Чому Карпати стали такі популярні серед арабських туристів

Для подорожі в Україні туристам із Саудівської Аравії не потрібна віза. А у контексті пандемії COVID-19 українська сторона вимагає лише негативний ПЛР-тест або експрес-тест. І найголовніше: жодного карантину після прибуття для туристів, у той час, як у країнах ЄС вимоги на порядок жорсткіші.

Саме таким чином Україна під час пандемії коронавірусу фактично переманила до себе арабських туристів з Саудівської Аравії, які звикли відпочивати в ЄС.

Що найбільше вабить туристів з Саудівської Аравії у Карпати

В українських Карпатах саудівських туристів цікавлять і живописні гори, і кухня, а також ремесла і ритуали гуцульського етносу. Туристи твердять, що саме в Україні можна доторкнутись до справжньої автентичної культури.

Арабських туристів вабить гуцульска автентичність / Скриншот Twitter

Тут, в Україні, ви можете доторкнутись до культури. Вона у людях, будинках, всьому. У вас справжня культура, тому, що багато країн однакові: п'ять, шість країн бувають однаковими.

– каже турист із Саудівської Аравії Фархад Альдосарі.

Також арабські гості відмічають, що тепер, побачивши в іншій країні український етнічний одяг чи вироби, вони одразу впізнають у ньому українське коріння через впізнавану автентичність.

Як адаптується український бізнес

Місцева туристична галузь вже успішно підлаштувалась під потреби гостей із мусульманського світу. У кімнатах готелів є можливість визначити "кіблу" – напрямок на Мекку, який потрібен для мусульманських молитов.

Меню ресторанів у готелях також змінили аби задовольнити смаки туристів та переклали арабською.

Готельний бізнес у Карпатах швидко адаптується / Скриншот Twitter

Ми переглянули досить багато страв і зробили нашу шведську лінію більш адаптованою до цих гостей,

– пояснює Юрій Цимбал, гендиректор готелю Ribas Karpaty

Десятки мільйонів доларів прибутків для туристичного бізнесу України

Така відкритість та адаптивність українського бізнесу приносить дуже непогані плоди. А зважаючи на те, що між Україною та Саудівською Аравією виконується щоденно кілька авіарейсів, потік арабських туристів, які прагнуть відвідати Карпати не зменшується.

Влітку 2021 року лоукостер Flynas розпочав прямі рейси з Ер-Ріяду до Києва. До цього прямого авіасполучення між Україною і Саудівською Аравією не було. Для здійснення перельоту був потрібен трансфер через Стамбул, Доху або Дубаї.

Від туристичного потоку з арабських країн, за офіційними даними, Україна за пів року вже отримала 40 мільйонів доларів доходу.

Арабські туристи в українських Карпатах: відео