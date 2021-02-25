В Apple зробили велику стратегічну помилку у минулому: аналітик назвав її

Компанія Apple у 2019 році запустила власний сервіс Apple TV +. Старт був успішним, але сервіс все ж відстає за популярністю від конкурентів. Зокрема, його випереджає Netflix, Amazon та Disney.

Про велику помилку Apple розповів аналітик Wedbush Securities Ден Айвз. Він запевнив, що якби компанія погодилась у минулому придбати Netflix – все могло б скластись по-іншому.

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За словами Дена Айвза, завдяки такій покупці Apple була б в значно кращому становищі. Конкуренція на ринку була б не такою жорсткою.

На мій погляд, найбільша стратегічна помилка Стіва Джобса і Тіма Кука за останніх 10 – 12 років – це відмова від придбання Netflix кілька років тому,

– запевнив аналітик.

Що відомо про конкурентів Apple TV +

Netflix користуються понад 203 мільйонів користувачів по всьому світу.

користуються понад 203 мільйонів користувачів по всьому світу. У Disney + вже майже 95 мільйонів передплатників. Варто відзначити, що запустився сервіс лише у листопаді 2019 року.

Скільки користувачів є у Apple TV + – компанія не хоче розповідати. Однак Ден Айвз впевнений, що ця цифра є значно меншою, ніж у конкурентів.

У чому проблема Apple TV +

Річ у тім, що Apple TV + бракує ексклюзивного контенту. Айвз порівняв сервіс з "великою віллою, яку не мають чим обставити". Аналітик порадив компанії не зволікати і купити якусь популярну студію. Зокрема, це можуть бути:

MGM;

Lionsgate;

A24.

"В іншому випадку вони продовжать залишатися осторонь. Я думаю, що це те, до чого вони будуть змушені прийти, тому що річ у змісті", – підсумував Ден Айвз.

Співзасновник Netflix Марк Бернес Рендольф також. Він порадив компанії інвестувати в те, що змусить користувачів платити за підписку на Apple TV+.