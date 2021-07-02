Працівники Apple продаватимуть продукцію з дому: у компанії тестуватимуть гібридну модель
Джерело:Bloomberg
Компанія Apple планує протестувати гібридну організацію роботи для роздрібних продавців. Працівники продаватимуть продукцію як у магазинах, так і з власного дому, дистанційно.
Таку систему технологічний гігант вирішив запровадити з огляду на те, що за прогнозами експертів, онлайн-торгівля не втратить своєї популярності навіть після закінчення пандемії COVID-19. Пілотний проєкт отримав назву "Retail Flex" та передбачає невелику кількість працівників у фізичних магазинах бренду.
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Як це працюватиме
Гібридна система дозволить продавцям працювати кілька тижнів у своєму магазині, і кілька тижнів віддалено. Вдома працівники будуть займатись онлайн-продажами, обслуговуванням клієнтів та технічною підтримкою.
Зазначається, що продавці не будуть прив'язані до конкретного магазину, а працюватимуть там, де буде найбільший попит клієнтів.Завжди залишатися на зв’язку зі своїми клієнтами навіть поза офісом дозволяє Віртуальна мобільна АТС від Київстар: жодних витрат на обладнання та обслуговування, налаштування й запуск до 15 хвилин, об’єднання мобільних та фіксованих номерів компанії в одну мережу. Працюйте там, де зручно!
Apple пропонує продавцям взяти участь у пілотному проєкті щонайменше протягом шести місяців. Посилення гібридної системи компанія планує здійснити з вересня по грудень 2021 року, коли мають вийти кілька нових iPhone, iPad, Mac, Apple Watch та AirPods.
Продавці Apple зможуть працювати з дому / Фото Pexels
Як гібридна система вплине на зарплати
Компанія відшкодовуватиме співробітникам, які візьмуть участь у гібридній системі роботи, витрати на хороше та швидке інтернет-з'єднання, а також 100 доларів на необхідну техніку. Зарплата при цьому не зміниться, і залишиться однаковою для всіх продавців.
Додамо, що у розпал пандемії компанія Apple попросила тисячі співробітників працювати віддалено, безкоштовно надсилаючи їм продукти Mac для комфортного виконання своїх обов'язків.
Нагадаємо, що у червні компанія завершила повторне відкриття всіх своїх магазинів та розпочала повернення до звичного режиму роботи, знявши обов'язкові обмеження, зокрема носіння масок для клієнтів та продавців магазинів у багатьох частинах США.
Apple скасувала масковий режим у деяких своїх магазинах у США / Фото Apple