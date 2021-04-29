Тисне шалена конкуренція: Apple випустить на 25 мільйонів менше AirPods у 2021 році

Apple зменшує виробництво своїх AirPods. Причиною є падіння продажів на тлі посилення конкуренції у бездротовій мережі Bluetooth.

Виробництво буде скорочено на 25% – 30%. Apple планує зробити від 75 до 85 мільйонів одиниць AirPods у 2021 році.

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Варто зазначити, що раніше компанія прогнозувала випуск 110 мільйонів одиниць.

Apple випустила свої AirPods в 2016 році за ціною в 159 доларів і проклала шлях для ринку бездротових навушників Bluetooth. Тоді продукт швидко став популярним.

Пізніше компанія випустила свої AirPods Pro за 250 доларів. Вони вже оснащені шумогасінням.

Конкуренція все зіпсувала

Однак Apple довелось не довго бути самотньою на ринку. Samsung у 2019 році дебютував свої Galaxy Buds за 130 доларів, що є дешевшою альтернативою. Пізніше на ринку з'явились й інші аналоги. Конкуренція порушила частку ринку Apple.

Apple, Google, Samsung і Amazon

На ринку бездротової мережі борються гіганти сервісів. Нещодавно "злили" документи Amazon, де мовили про таку тактику: "переманити клієнтів Apple, Google і Samsung".

Amazon випустив спеціальну серію своїх бездротових навушників Echo Buds з кодовою назвою "Пауелл". Вони коштують значно дешевше. У такий спосіб компанія хоче перемогти конкурентів.

У такий спосіб компанія хоче перемогти конкурентів. Прессекретар Amazon відмовився коментувати ці документи.

З початку пандемії Apple спостерігаєта інші предмети, що покращують роботу вдома. Цей попит сприяв глобальному дефіциту мікросхем, оскільки автовиробники, електронні компанії та інші гравці в галузі борються між собою.