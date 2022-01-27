Apple, TikTok і Pfizer у списку найдорожчих брендів світу 2022 року: хто з них очолив рейтинг

Аналітична компанія Brand Finance оприлюднила рейтинг 500 найдорожчих брендів світу. Apple вдруге поспіль очолив список з рекордною оцінкою у 335,1 мільярда доларів, що свідчить про зростання на 35% за рік.

Зазначається, що техгігант пережив дуже вдалий 2021 рік, адже став першою компанією у світі з ринковою капіталізацією у понад 3 трильйони доларів. Крім того, бренд покращив свою впізнаваність завдяки просуванню сервісів Apple Pay і Apple TV, а також випуску нових iPad, iMac та міток AirTag.

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Решта брендів у рейтингу

Два інших техгіганти також зберегли свої місця у щорічному списку – Amazon і Google посіли 2 і 3 сходинки відповідно, продемонструвавши однакове зростання по 38%. Так, бренд онлайн-ритейлера за рік подорожчав до 350,3 мільярда доларів, а всесвітньо відомого пошуковика – до 263,4 мільярда.

Вперше до рейтингу потрапили бренди двох фармацевтичних компаній, що займаються виробництвом вакцин проти COVID-19 – AstraZeneca і Pfizer. При цьому Johnson&Johnson вже був у минулорічному списку.

Найшвидше зріс TikTok – китайський бренд за рік потроїв свою вартість і у 2022 році розмістився на 18 сходинці з оцінкою у 59 мільярдів доларів.

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У Brand Finance зазначають, що медіабренди під час пандемії COVID-19 добре розвивались, і нині входять до трійки найшвидших за зростанням серед усіх категорій списку:

Snapchat зріс на 184% (до 6,6 мільярда доларів);

Disney – на 11% (до 57 мільярдів);

Netflix – на 18% (до 29,4 мільярда);

YouTube – на 38% (до 23,9 мільярда).

Разом з тим найдорожчими брендами й надалі залишаються саме технологічні. Сукупна їхня вартість у 2022 році склала 1,3 трильйона доларів.

Попри те, що у списку представлені 50 відомих брендів техгігантів, Apple, Microsoft і Samsung становлять понад 50% загальної вартості всіх представників галузі.

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