Apple стала першою у світі компанією з капіталізацією у 3 трильйони доларів

Apple стала першою у світі компанією, яка досягла капіталізації у три трильйони доларів. Це сталося у перший же день біржевих торгів 2002 року.

Дані Нью-Йоркської фондової біржі та NASDAQ (американський позабіржовий ринок) збіглися в оцінках. Ринкова вартість Apple стала більшою, ніж ввесь фондовий ринок Німеччини.

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Apple досягла рекордної капіталізації – 3 трильйони доларів

У середині першого ж дня торгів 2022 року на Нью-Йоркській фондовій біржі акції Apple подорожчали майже на 3% – до 182,88 долара. Цей факт засвідчив, що Apple стала першою у світі компанією, чия ринкова вартість досягла трьох трильйонів доларів.

Її ринкова вартість перевищила обсяг фондового ринку Німеччини.

А ще – дорівнює ВВП (валовому внутрішньому продукту) Іспанії й Італії разом узятих.

Зауважимо, вартість акцій компанії коливається, тобто не є сталою величиною. Тож навіть упродовж 3 січня капіталізація Apple підіймалася та опускалася нижче позначки у 3 трильйони кілька разів. А проте факт першого в історії такого показника можна і варто відзначити.

у серпні 2020 капіталізація Apple вперше в її історії перевищила 2 трильйони доларів. Тобто, для досягнення позначки у 3 трильйони знадобилося 16 місяців. А від 1 до 2 трильйонів Apple йшла рівно 2 роки.

Для порівняння: найближчий конкурент Apple – компанія Microsoft – коштує 2,5 трильйона.

Що таке ринкова капіталізація Ринкова капіталізація – це оцінка вартості підприємства на основі головно трьох показників: щорічно отримуваного прибутку, основного та оборотного капіталу й ринкової вартості акцій та облігацій.

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