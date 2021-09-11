Apple потрапила у скандал: компанія звільнила співробітницю, яка розповіла про домагання

Apple звільнила старшу менеджерку інженерних програм Ешлі Гьовік після того, як вона публічно розповіла про домагання та контроль всередині компанії. Офіційною причиною звільнення дівчини Apple називає "розголошення конфіденційної інформації".

Протягом декількох місяців Гьовік відкрито дописувала на своїй сторінці у твітері про цькування, переслідування та неоднозначні "заходи безпеки" всередині компанії. Крім цього, дівчина заявляла про домагання з боку одного з менеджерів Apple, а також про те, що її залякували.

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Скандал з Apple

Гьовік висловлювала занепокоєння щодо заходів безпеки, які Apple застосовувала до своїх співробітників. Так, за словами дівчини, компанія перевіряла мобільні телефони своїх працівників, і моніторила, зокрема, приватні переписки, тож навіть отримувала доступ до фото інтимного змісту.

Коли у березні я почала підіймати питання безпеки на робочому місці, то майже одразу зіткнулась з переслідуванням та залякуванням. Я розчарована, що компанія, яку я любила з дитинства, так ставиться до своїх співробітників,

– наголосила експрацівниця Apple.

У серпні 2021 року, після широкого розголосу, Ешлі Гьовік відправили у вимушену відпустку, а всередині компанії розпочали корпоративне розслідування. Після цього доступ до систем Apple дівчині заблокували, а вже через кілька днів надіслали листа з повідомленням про звільнення.

В Apple відмовились від коментарів, посилаючись на повагу до приватного життя кожного співробітника. Також у пресслужбі компанії заявили, що з кожним подібним випадком вони проводять детальні розслідування. Офіційна причина звільнення Ешлі Гьовік – розголошення конфіденційної інформації.