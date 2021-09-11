Протягом декількох місяців Гьовік відкрито дописувала на своїй сторінці у твітері про цькування, переслідування та неоднозначні "заходи безпеки" всередині компанії. Крім цього, дівчина заявляла про домагання з боку одного з менеджерів Apple, а також про те, що її залякували.

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Скандал з Apple

Гьовік висловлювала занепокоєння щодо заходів безпеки, які Apple застосовувала до своїх співробітників. Так, за словами дівчини, компанія перевіряла мобільні телефони своїх працівників, і моніторила, зокрема, приватні переписки, тож навіть отримувала доступ до фото інтимного змісту.

Коли у березні я почала підіймати питання безпеки на робочому місці, то майже одразу зіткнулась з переслідуванням та залякуванням. Я розчарована, що компанія, яку я любила з дитинства, так ставиться до своїх співробітників,

– наголосила експрацівниця Apple.

У серпні 2021 року, після широкого розголосу, Ешлі Гьовік відправили у вимушену відпустку, а всередині компанії розпочали корпоративне розслідування. Після цього доступ до систем Apple дівчині заблокували, а вже через кілька днів надіслали листа з повідомленням про звільнення.

В Apple відмовились від коментарів, посилаючись на повагу до приватного життя кожного співробітника. Також у пресслужбі компанії заявили, що з кожним подібним випадком вони проводять детальні розслідування. Офіційна причина звільнення Ешлі Гьовік – розголошення конфіденційної інформації.