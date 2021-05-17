Apple покриває шахрайство на мільярди доларів: нові звинувачення

Компанія Apple продовжує бити фінансові рекорди, проте із кожним новим одкровенням сторонніх розробників та критиків компанії зростає занепокоєння з приводу одного з основних джерел цих доходів: Apple App Store. Останні дані для користувачів iPhone та iPad взагалі можуть стати інформаційним шоком

Коста Елефтеріу, розробник застосунку-клавіатури FlickType Watch Keyboard для розумних годинників Apple, повідомив про чергові факти викриття прикриття шахрайської діяльності розробників з боку Apple. Попередньо він вже привертав увагу світової громадськості своїми недавніми викриттями шахрайства в App Store, казино, що приховані в дитячих іграх, і цілої "фабрики" шахрайських додатків iOS VPN. Тепер він анонсував нове програмне забезпечення, яке, на його думку, розкриває шахрайство в App Store проти власників iPhone та iPad, що "вимірюється не мільйонами, а мільярдами".

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Що відомо про Коста Елефтеріу Розробив популярний додаток FlickType для Apple Watch, але його успіх був затьмарений серією шахрайських програм, які продавалися під схожими назвами. Елефтеріу поскаржився в Apple, але, за його словами, заходи не були вжиті. Натомість компанія спробувала придбати його додаток за дуже низькою ціною. Згодом він подав на Apple в суд, судовий розгляд триває досі.

У чому вина Apple

У своїх дописах у твіттері Коста Елефтеріу подав як приклад додаток "Privacy Assistant: StringVPN", який за даними MacRumors, зараз займає 32 місце в категорії "Програми" App Store.

Елефтеріу вказує, що розробник цього додатку зареєстрував як свою адресу порожній вебсайт, використовував сотні відверто підроблених відгуків, а безліч реальних користувачів залишали коментарі, намагаючись попередити інших про те, що це шахрайство. Проте і надалі додаток Privacy Assistant: StringVPN приносить понад 1 мільйон доларів прибутку на місяць – з яких Apple отримує свою частку.

Я виявив сотні шахрайських програм, включаючи кілька багатомільйонних оборудок, які залишаються поза увагою протягом декількох місяців або навіть років, в той час, як Apple отримує свою частку в 30%,

– сказав Елефтеріу журналістам Forbes.

Розробник цього місяця представив власне програмне забезпечення для автоматичного пошуку додатків з низьким рейтингом. Примітно, що Елефтеріу поділився одним скріншотом, націленим на одного розробника – Dragon Game Studio, у якого понад 40 шахрайських додатків з сукупним доходом більше ніж 3,5 мільйона доларів в цей час представлені в App Store.

Скріншот результатів роботи програмного забезпечення Коста Еліфтеріу / Фото Коста Елефтеріу

Елефтеріу заявив, що планує "незабаром поділитися новими шахрайствами та цифрами".