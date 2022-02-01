Річ у тім, що на думку американської компанії, фільм Москаленка під назвою Apple-Man шкодить їхньому бренду, адже користувачам може здатися, що він "пов'язаний, затверджений чи схвалений компанією Apple". Компанія вимагає, щоб український режисер відмовився від юридичного оформлення фільму на території США.

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Якщо Apple виграє судову суперечку, то отримає право у будь-який момент заборонити використання словосполучення "Apple-Man" у назві українського фільму, коміксах і мерчі.

Відповідь Москаленка

Український режисер спілкується з Apple через свого американського юриста і очікує на заплановану конференцію із представниками компанії.

Я дуже хочу домовитись з Apple. Дуже поважаю компанію, їхню філософію і історію,

– заявив Василь Москаленко.

У відповідь на позов режисер записав відеозвернення, у якому пояснив, що Apple-Man – це фільм про яблука, а не про техніку відомого бренду. Стрічка не містить жодної згадки про продукцію техгіганта, і Москаленко пропонує Apple переконатись у цьому, переглянувши фільм перед прем'єрою.

Я просто хочу зробити комедію про героя, чия суперсила буде пов'язана із фруктом, який обожнюють у всіх куточках планети,

– пояснив режисер.

Додамо, що трейлер до стрічки Apple-Man Москаленко зняв у себе у квартирі під час карантину у 2020 році. Зібравши понад 100 тисяч євро на платформі Kickstarter, режисер розпочав зйомки повного метру. Фільм має стати пародією на всі популярні фільми про супергероїв.

Звернення Василя Москаленка до компанії Apple: дивіться відео