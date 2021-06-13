Керівником цього проєкту є колишній головний менеджер Tesla Дуг Філд. Компанія Apple підтвердила працевлаштування Кранца.

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Що відомо про Кранца

Кранц розробляв електромобілі BMW 30 років. Ба більше, він був старшим віце-президентом групи розробників електрокара i3 і гібрида i8. В Apple він прийшов не одразу. Після звільнення з BMW Кранц був гендиректором безпілотних електромобілів Canoo.

У ЗМІ назвали Кранца найзначнішим кадром Apple в сфері автомобілів.

Це суттєва ознака того, що виробник iPhone сповнений рішучості створити безпілотний електромобіль, щоб скласти конкуренцію Tesla і іншим автовиробникам,

– повідомило видання.

Електромобіль від Apple: головне

За даними аналітика Деніела Айвса, в Apple можуть вже до осені анонсувати випуск електрокара.

У червні компанія шукала постачальників батарей для машин Apple.

Існує інформація, що компанія веде перемовини з Hyundai, Kia та Nissan щодо партнерства. Водночас усі автовиробники заперечують це.

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