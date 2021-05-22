Apple підозрює, що Microsoft і Epic Games змовились проти неї в суді

Віцепрезидент Microsoft Лорі Райт дав показання в суді, але компанія Apple вимагає, аби їх визнали недійсними. Ба більше, Apple сумнівається у намірах Microsoft.

Apple підозрює, що Epic Games є підставною особою Microsoft у суді. Такий висновок зробили зокрема через те, що і з боку Microsoft, і з боку Epic Games свідчення дала однакова кількість свідків.

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В Apple вважають, що запрошена Epic Games Лорі Райт раніше давала особисті свідчення, не виступаючи як представник Microsoft. Крім неї в суді з'явилися лише кілька "консультантів".

Як зазначила Apple, у такий спосіб Microsoft захотіла уникнути розкриття будь-якої інформації про себе в суді. Компанія просто не покликала інших керівників для надання свідчень.

Apple також наголосила на тому, що Microsoft не розкрила жодного з документів, на основі яких Райт давала свідчення.

Боротьба Epic Games та Apple: коротко

Конфлікт почався в серпні 2020 року. Epic Games виклала в App Store версію гри Fortnite з платежами в обхід App Store.

Модератори магазину прибрали гру, водночас Epic Games заборонила Fortnite на iPhone і iPad.

Epic Games у суді намагається довести, що умови Apple в App Store спрямовані на придушення конкуренції.

Apple вже вдруге просить визнати показання Лорі Райт недійсними. Минулого разу заявляли, що свідчення віцепрезидента Microsoft про прибуток і збитки нічим не доведені.