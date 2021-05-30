Інтерес споживачів до криптоплатежів зростає. Відповідно даних нещодавнього дослідження PYMNTS і постачальника послуг криптоплатежів BitPay, 18 відсотків дорослого населення США – 46 мільйонів споживачів – заявили, що, швидше за все, будуть використовувати криптовалюти для здійснення покупки в цьому році.

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Плани Apple

Оголошення про вакансії, яке було розміщене на офіційному сайті Apple вказує на те, що компанія, можливо, готова перейти на криптовалюти. Apple розмістила вакансію на посаду спеціаліста з розвитку бізнесу, який буде налагоджувати партнерські відносини з постачальниками "альтернативних платежів".

Для цієї посади Apple шукає спеціаліста, який має досвід роботи з цифровими гаманцями, швидкими платежами, "купи зараз, заплати потім" (BNPL) і криптовалютами. Співробітник буде працювати з командою розробників додатків Apple Pay та iPhone Wallet. Це дозволяє припустити, що Apple хоче додати криптовалютні платежі у свій мобільний гаманець.

Apple Pay популярний сервіс платежів / Фото Trashbox

Нововведення PayPal

PayPal дозволить клієнтам виводити криптовалюти. Керівник напрямку блокчейн компанії Хосе Фернандес да Понте, за даними Coindesk, оголосив на конференції, що функція виведення криптовалюти знаходиться в розробці. В цей час PayPal дозволяє користувачам купувати, продавати та зберігати криптовалюти у своєму додатку. Також сервіс запустив функцію "Checkout with Crypto". Ця нова функція дозволить користувачам переміщати свої криптовалюти з платформи PayPal на будь-який сторонній гаманець, що підвищить рівень користування їх криптовалютами, що зберігаються в системі PayPal.

Перехід на криптоплатежі: актуальний бізнес-тренд

Все більше платіжних компаній виходять на ринок, щоб скористатися зростаючим попитом: Visa і Mastercard поповнюють свої портфелі криптовалютних карт, а компанія FIS недавно оголосила про партнерство зі створення лінійки криптовалютних дебетових карт в Європі. Останні плани PayPal ще більше свідчать про його наміри стати лідером в криптовалютному просторі. Водночас дії Apple, ймовірно, гарантують, що компанія не планує відставати від актуальних бізнесових трендів, оскільки поведінка споживачів змінюється і криптоплатежі стають все більш популярними.

Банкіри стурбовані відсутністю нагляду та регулювання на ринку криптовалют

Волатильність криптовалют турбує банкірів / Фото Unsplash

Криптовалюти, схоже, починають активну експансію в індустрію платежів. Проте відсутність регулювання і підвищена волатильність нагадують, що криптовалютний простір все ще перебуває в стадії становлення. На цьому тижні керівники найбільших банків США виступили в Сенаті, висловивши стурбованість волатильністю криптовалют і відсутністю нагляду. Хоча криптовалютні платежі швидко набирають популярність, їм необхідно подолати ці перешкоди, перш ніж вони набудуть широкого поширення