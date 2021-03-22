Apple оштрафували на понад 308 мільйонів доларів: компанія подала апеляцію

Джерело:Business Insider
Федеральне журі в Техасі оштрафувало Apple. Компанія, згідно з рішенням, повинна заплатити Personalized Media Communications LLC приблизно 308,5 мільйонів доларів. Причиною стало порушення патенту, пов'язаного з управлінням цифровими правами.
Відомо, що Apple вже оскаржила це рішення. Вони не погоджуються з вироком.
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Компанія Personalized Media подала в суд на Apple ще у 2015 році. Вона запевнила, що Apple порушила її патент на низку технологій.
Позов стосується FairPlay, технології, яку Apple використовує для шифрування і розшифровки цифрового контенту та програмного забезпечення, включаючи аудіокниги, телевізійні програми, фільми та музику.
Цей контент начебто поширювали на таких платформах:
Джерело: Bloomberg
В Apple не погодилися з рішенням суду.
Подібна судова практика, яку ініціюють компанії, які не розробляють і не продають ніякі продукти, уповільнюють інновації і завдають шкоди споживачам,
– сказали представники компанії.