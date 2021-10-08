Наразі податок на дохід міжнародних компаній в Ірландії становить 12,5%, що є найнижчою ставкою у Європі. Раніше безліч корпорацій з-поміж інших країн відкривали свої офіси саме тут, щоб зменшити податкове навантаження.

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Що відомо про мінімальну податкову ставку

Угода про мінімальну податкову ставку на дохід трансконтинентальних компаній у розмірі 15% ініційована Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Вона має на меті припинити ухилення корпорацій від сплати податків та зробити міжнародні податкові правила більш справедливими і прозорими.

За оцінками ОЕСР, 15% податкова ставка щорічно приноситиме близько 150 мільярдів доларів глобальних податкових надходжень та сприятиме стабілізації міжнародної податкової системи.

Ірландія підписала угоду

Напередодні чергової зустрічі ОЕСР, у якій беруть участь представники 140 країн, Ірландія підписала угоду про підвищення податку. План передбачає, що зростання ставки стосуватиметься транснаціональних компаній з річним доходом понад 750 мільйонів євро. Для підприємств з нижчим рівнем доходів податкова ставка не зміниться і залишиться у розмірі 12,5%.

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На що це вплине

За останні декілька десятиліть Ірландія служила податковим прихистком для багатьох міжнародних корпорацій завдяки низькій ставці. Зазвичай трансконтинентальні гіганти відкривали там дочірні компанії, яким ліцензували свою інтелектуальну власність.

Згідно з даними Американської торгово-промислової палати, в Ірландії працюють близько 800 американських компаній, на яких працевлаштовані понад 180 тисяч осіб:

Apple відкрила свій перший завод в Ірландії ще у 1980 році , і зараз там працюють близько 6 тисяч людей;

, і зараз там працюють близько 6 тисяч людей; Google розширила своє європейське представництво завдяки потужностям в Ірландії у 2003 році .

. Facebook відкрила свій офіс у Дубліні у 2008 році.

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Через підвищення податку присутність міжнародних гравців ринку в Ірландії може зменшитись. Втім, міністр фінансів країни Паскаль Донохо заявив, що угода "розв'яже податкові проблеми цифровізації", і переконаний, що це жодним чином не вплине на конкурентоспроможність Ірландії у майбутньому.

До слова, якщо угода ОЕСР продовжить поширюватись в європейських країнах, очікується, що її положення вступлять у дію вже у 2023 році.