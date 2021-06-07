Хоча в ході судових спорів з Epic Games Apple стверджувала, що не оцінює прибуток і збитки свого App Store як самостійний бізнес, але нові цифри, які були подані у дослідженні вказують на те, що Apple в повному обсязі розуміє, які гроші та платежі проходять через її ринок додатків.

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Оновлена версія дослідження, проведеного економістами з Analysis Group, стверджує, що у 2020 році екосистема App Store принесла Apple виторг у розмірі 643 мільярдів, що на 24% більше, ніж 519 мільярдів доларів роком раніше.

У ньому також наголошується, що близько 90% рахунків і продажів, здійснених за допомогою App Store, насправді відбуваються поза його межами, тобто Apple не бере комісію з цих покупок. Це більше, ніж 85%, про які повідомлялося минулого року, і саме цю цифру Apple використовувала в антимонопольних спорах, щоб показати App Store, як сервіс, що який сприяє великій кількості торгових операцій без комісії.

Найбільший ринок Apple – Китай

У звіті зокрема вказується на те, що найбільшим ринком для Apple є Китай, який генерує близько 300 мільярдів доларів продажів.

Торговий центр Apple у Гуанчжоу / Фото Foster+Partners

При цьому у США, другому за величиною ринку для американського технологічного гіганта, продажі ледь не вдвічі менші – близько 175 мільярдів доларів.

Реклама, що показується у додатках, розміщених в App Store принесла Apple 46 мільярдів доларів. Також компанія отримала комісійні збори з продажів цифрових товарів і послуг, які у 2020 році склали 86 мільярдів доларів.

Компанії, які проводять бізнес з допомогою App Store вартують понад 500 мільярдів доларів

Згідно з даними дослідження App Store є важливою складовою ведення бізнесу для значної кількості компаній. 75 компаній із США та Європи, які у власному бізнесі основний акцент роблять на iOS, вийшли на IPO або були поглинуті з 2011 року, а загальна оцінка їх вартості перевищує 500 мільярдів доларів.

Гнучкість та оптимізація – головні конкурентні складові бізнесу сьогодні. Як масштабуватися та запускати нові проєкти у віддаленому режимі? Як мати доступ до робочих файлів з будь-якої точки земного кулі? Як захистити інформацію, попередити апаратні збої, розробляти нові ПЗ не витрачаючи на це колосальні бюджети на купівлю “заліза”?

Як і торік, оновлене дослідження було опубліковано в дні, що передують Всесвітній конференції розробників Apple.

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Розробники App Store щодня доводять, що на землі немає більш інноваційного, життєздатного і динамічного ринку, ніж App Store. Додатки, на які ми спиралися під час пандемії, міняли наше життя з усіх боків – від продуктів, що доставляються нам додому, навчальних інструментів для батьків і педагогів, до винахідливого і постійно зростаючого всесвіту ігор і розваг,

– сказав генеральний директор Apple Тім Кук коментуючи дослідження-звіт.