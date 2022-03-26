Антигерої сучасності: світові компанії яких країн продовжують працювати у Росії без обмежень

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну з ринку країни-агресорки пішло чимало світових компаній. Однак і досі залишаються ті, що продовжують бізнес на крові українців.

У списку 250 найбільших російських компаній за виторгом у 2020 році 54 мали іноземний капітал. Українське видання Forbes проаналізувало фінансові показники і рішення цих компаній та категоризувало їх за країнами походження.

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Світові компанії на ринку Росії в умовах повномасштабної війни в Україні

За дослідженням науковців Школи менеджменту Єльського університету, станом на 24 березня ситуація з міжнародними компаніями на ринку Росії така:

169 повністю відмовились від присутності на ринку країни-агресорки;

від присутності на ринку країни-агресорки; 191 "призупинила діяльність", втім готова при нагоді повернутись;

56 залишаються на ринку, але припиняють інвестиції у Росію;

30 не йдуть, але скорочують свої операції;

36 жодним чином не відреагували на події в Україні.

54 найбільші компанії Росії з іноземним капіталом

43 з 54 найбільших компаній Росії з іноземним капіталом, за даними українського Forbes, походять із 7 країн:

США;

Великої Британії;

Німеччини;

Франції;

Японії;

Кореї;

Китаю.

Зазначається, що рівень лояльності до ринку цих компаній залежить від жорсткості санкцій:

деякі компанії заявили про своє бажання піти із Росії;

інші – послідовно залишаються;

решта – обмежилась частковим скороченням своєї активності на російському ринку.

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Лідери та антигерої виходу з російського ринку по країнах

За дослідженням українського Forbes, лідерами з виходу з російського ринку після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну є великі міжнародні компанії, які походять з Німеччини та Великої Британії.

А ось антигероями України виявились компанії родом з Франції і Китаю. Велика їхня частина надалі продовжує працювати на російському ринку, при чому здебільшого – без жодних обмежень.

Частка і рівень санкцій світових компаній на російському ринку / Інфографіка Максима Золоєдова, Forbes

Додамо, що перед усіма міжнародними компаніями, які до початку повномасштабної війни вели свою діяльність у Росії, зараз, з точки зору бізнесу, стоїть дуже непростий вибір.

З одного боку, залишатися на російському ринку для них – це величезні та непоправні репутаційні втрати. З іншого – ризик втратити мільярдні інвестиції і серйозні прибутки. Разом з тим український народ запам'ятає кожного, хто наживався на його крові і фінансував армію окупанта, сплачуючи податки країні-терористці.

Найбільші іноземні компанії у Росії за країнами походження капіталу / Інфографіка Максима Золоєдова, Forbes